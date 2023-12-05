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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошёл турнир по карате

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В минувшее воскресенье, 3 декабря, в поселке имени Морозова прошло первенство Всеволожского района по карате киокушин среди спортсменов в возрасте от 10 – 17 лет. Организатором соревнований выступил отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района при содействии РОО «Спортивная федерация киокусинкай Ленинградской области». На турнир приехали около 200 участников.

– Соревнование собрало лучших представителей Всеволожского района по виду спорта киокушин. Конкуренция среди юных каратистов была сильной, все участники хотели попасть на верхнюю ступень пьедестала. Ребята получили большой опыт от участия в турнире, а это – большой задел для будущих побед и достижений, – отметил ответственный за проведение мероприятия Семен Акимов.

Победителей соревнований вскоре ждут состязания на первенстве Ленинградской области, где будет проходить отбор на предстоящий чемпионат России.

Александр СОРОКИН
Фото Антона ЛЯПИНА

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