Администрация Всеволожской больницы проведет открытую встречу с жителями

В четверг, 7 декабря, представители администрации Всеволожской клинической межрайонной больницы и станции скорой медицинской помощи проведут открытую встречу с жителями Всеволожского района. Мероприятие пройдет в КДЦ «Южный.

Как сообщают в пресс-службе ВКМБ, встреча с населением проводится в целях повышения эффективности здравоохранения на территории Всеволожского района, а также для повышения качества и доступности медицинской помощи.

Вход свободный. Встреча пройдет 7 декабря в 16:00 в КДЦ «Южный» по адресу: Всеволожск, Московская ул., дом 6.