Сертоловские медики поделились опытом работы в сфере реабилитации

1 декабря в Санкт-Петербурге состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием под названием «Междисциплинарный альянс. Реабилитация и профилактика инвалидности». В ней приняли очно-заочное участие около 2 000 специалистов здравоохранения с высшим и средним медицинским образованием, психологов, специалистов социальной сферы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, других регионов Российской Федерации, а также представители зарубежных стран.

Основными научными направлениями и обсуждаемыми проблемами конференции были: междисциплинарное взаимодействие врачей первичного звена и других специалистов, участвующих в комплексной реабилитации взрослых и детей, актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации в Российской Федерации и за рубежом, современные подходы в профилактике инвалидности у взрослых и детей с социально-значимыми и редкими малоизученными болезнями.

В форуме приняла участие руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, представшая новые практики и исследования в сфере профилактики и реабилитации инвалидности.

В настоящее время Мультицентр, расположенный во Всеволожске, реализует программу профессиональной диагностики при выборе направления. Организация помогает гражданам с ограниченными возможностями здоровья получить профессию, которая не навредит здоровью. На базе Мультицентра в Выборге проходит реабилитация участников Специальной военной операции.

В ходе работы конференции его участники обсудили социальный, экономический, медицинский и даже географический аспекты проблемы.

Участие в конференции приняли сотрудники Сертоловской городской больницы во главе с главным врачом Сергеем Азаренко. От коллектива этого медицинского учреждения был представлен доклад на актуальную сегодня тему: «Ролевой психологический консенсус «психолог-медработник» в профилактике развития инвалидизирующих состояний в медицинских организациях», с которым выступила медицинский психолог Алла Азаренко. В своём выступлении она рассказала о психологических методах работы, которые уже успешно применяются в условиях Сертоловской городской больницы и доказали свою эффективность. Актуальность темы заключается в том, что на медицинских работников ложится огромная эмоциональная нагрузка, справиться с которой без поддержки очень сложно. Именно поэтому в ведущих медицинских учреждениях психологи работают не только с пациентами, но и с врачами. Постоянного внимания и контроля медицинского психолога требуют такие темы, как профессиональная деформация, мотивация, конфликтология, стресс, психосоматические проявления тревоги и страха.

Ян КАТИН

Фото сайта ГБУЗ «Сертоловская больница»