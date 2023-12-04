Любовь и голуби

Житель Всеволожска Денис Иванов в течение нескольких лет подкармливает диких голубей. Делает он это с завидной регулярностью – раз в неделю. Птицы, издалека заметив своего кормильца, слетаются со всей округи.

Человек приручил дикого сизого голубя более пяти тысяч лет тому назад. В России есть около 200 пород голубей местного происхождения. Каждый из нас хоть раз в жизни любовался их грациозностью и смелостью или кормил сизокрылых с рук. Невольно задался вопросом, кто наделил их таким чутьём – так разбираться в людях? Пришел к выводу: мало мы ещё знаем о птицах. И многого ещё не понимаем в их поведении, желаниях, образе жизни. А как хотелось бы!

Мне удалось поговорить с парнем сразу после того, как тот высыпал на асфальт последнюю горсть семечек. Подойти к нему в процессе кормления голубей было просто нереально. Голодные птицы буквально облепили своего благодетеля. Они клевали корм из его рук, а особо смелые садились на плечи и голову.

Птиц я люблю с детства. Сейчас, с наступлением морозов, пернатым стало особенно трудно добывать себе пропитание. Поэтому работу выбрал по душе, в центре по уходу за животными.

– Каждый понедельник приезжаю сюда, к памятнику В.А. Всеволожскому, из микрорайона Южный. Сначала захожу в магазин и покупаю пакет семечек. Голубь – птица умная, они меня уже не боятся. Честно признаюсь: моё занятие не всем горожанам по душе. Иногда дело доходит до скандалов. Ведь птицы здесь ни при чём, я их только подкармливаю. Таких точек у меня в городе несколько. Сегодня посещу все, ведь на улице выпал снег. Дома также помогаю бездомным собакам и кошкам. Специально покупаю им еду. В наше время люди стали очень жестокими, им ничего не стоит просто взять и выкинуть на улицу своего домашнего питомца только потому, что он ему надоел. У меня самого три собаки и три кота. Была бы возможность, взял больше. Домочадцы одобряют мой выбор, – говорит мой собеседник.

Через несколько минут к нам подошла незнакомая женщина и пыталась всучить Денису еще один пакет семечек. Молодой человек отказался.

– Перекармливать пернатых нельзя. Свою порцию корма они сегодня получили. Это будет лишний мусор, когда часть семечек окажется не съеденными, – предупредил он.

– Мой папа держал дома голубей. Поэтому сегодняшняя милая картинка с птицами вернула меня в детство и натолкнула на хорошую мысль – кормить птиц, как Денис. Зимой вообще это дело богоугодное. Сейчас в обществе у многих из лексикона исчезло слово милосердие. Послушав этого парня, приму для себя за правило хотя бы раз в неделю подкармливать птиц у своего дома. Ведь делать это вовсе нетрудно. На финансах это совсем не скажется. Горсть пшена есть дома в каждой семье, – говорит Елена Анатольевна.

Удалось поговорить с противниками уличного кормления птиц. «Сама я медик по профессии. Думаю, не открою секрета, если скажу, что голуби – разносчики заразы и болезней. Это связано с их образом жизни. Они часто ищут пищу в городских помойках, скапливаются огромными стаями на площадях, поэтому и перенести человеческую заразу могут легко. При этом сами болеть не будут.

В стае голубей можно найти, если хорошо поискать, до 90 возбудителей различных заболеваний. Кроме этого, посмотрите, после таких кормлений какая антисанитария на асфальте.

Коммунальщикам приходится потом отмывать от мусора и птичьего помета не только площадь, но и сам памятник», – рассказала другая моя собеседница.

Оно понятно, в сегодняшнем обществе – сколько людей, столько и мнений. Поэтому каждый выбирает свой путь.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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