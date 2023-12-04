Завершено строительство ЖК «Румболово-Сити»

Администрацией Всеволожского района введены в эксплуатацию два проблемных объекта во Всеволожске. Ключи от своих квартир получат около 200 обманутых дольщиков.

«Правительство Ленинградской области эффективно использует все инструменты помощи обманутым дольщикам. Строительство ЖК «Румболово-Сити» завершил инвестор, привлеченный Правительством Ленинградской области. Такой подход позволил сэкономить региональный бюджет и направить больше средств на строительство социальных объектов. Но для нас важнее, что права граждан, наконец, восстановлены. Поздравляю дольщиков, скоро им начнут выдавать ключи», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство ЖК «Румболово-Сити» в 2014 году начинал одноименный жилищно-строительный кооператив на средства более 300 пайщиков. Застройщика признали банкротом. Осенью 2021 года Ленинградская область привлекла ГК «Стоун» для завершения строительства проблемного объекта. В конце октября 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию третий корпус проблемного объекта. Теперь ключи дольщикам будет выдавать конкурсный управляющий Андрей Громов.

Пресс-служба областного правительства