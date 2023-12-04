Во Всеволожске пройдет благотворительная ярмарка

16 декабря на базе семейной школы «Вместе» пройдет благотворительная ярмарка. Участники смогут продать поделки и изделия ручной работы, выпечку, а также ненужные игрушки.

Мероприятие ориентировано в первую очередь на детей, однако принять участие может любой желающий. Чтобы стать продавцом необходимо связаться с куратором проекта Марией Соболевой или написать в сообщения группы «Семейная школа ВМЕСТЕ».

– Благотворительная ярмарка – это отличный способ разгрузить полки, заполненные ненужными игрушками, привить детям экологическую привычку повторного использования вещей и дать ребятам возможность заработать первые деньги, – рассказали о своей инициативе организаторы.

Ярмарка пройдет 16 декабря в 16.00 по адресу: Колтушское шоссе, 19к2.