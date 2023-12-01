Сказ о крепости Орешек

Шлиссельбургская крепость Орешек — уникальный архитектурный и исторический памятник XIV–XX веков – в этом году отметила 700-летний юбилей. Корреспонденты «Всеволожских вестей» на месте попытались узнать, какие тайны и легенды форпост хранит до сих пор.

Пока мы несколько часов находились здесь, нашими собеседниками стали практически все работники музея. Они рассказали не только историю острова, но и показали достопримечательности, которые скрыты от взора обычных туристов. Особенно поразила комната исторических артефактов и истории про привидения, которые обитают в крепости. Также мы узнали, какие на вкус яблоки с посаженной на месте казни старшего брата В.И. Ленина яблони.

Место силы

Едва ступаешь на землю острова, ты словно на машине времени переносишься на несколько веков назад.

Удобное расположение форпоста в истоке Невы много веков назад сделало его по-настоящему неприступным. Даже сегодня Орешек кажется огромным сказочным исполином. Невольно на ум приходят строчки из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» о сказочном острове Буяне. Будто бы великий русский поэт писал эти строки с натуры. «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». Только, к сожалению, все орудия вывезли очень давно. Невольно задумываешься, что если бы эти крепостные стены умели говорить, их повествование о прошлом стало бы бесценным. За семь веков они смогли пережить не только множество военных баталий, но и стали местом скорби. В XVIII веке Шлиссельбург потерял своё стратегическое и военное значение и превратился в тюрьму для особо опасных преступников. Здесь содержались члены царской семьи, претенденты на престол, видные государственные и общественные деятели. В стенах цитадели был казнён брат В.И. Ленина Александр Ульянов.

– Экскурсия будет через полчаса. Сейчас вы можете самостоятельно походить по всей территории, – оповестили всех прибывших на остров туристов работники музея.

Находясь у основания крепостных стен, поражаешься их размерам. Крепость построена в виде вытянутого многоугольника с семью башнями: Головиной, Государевой и Королевской, Флажной и Головкиной, Меншиковой и Безымянной. Все они, кроме Государевой, — круглые, высотой 14 – 16 метров и толщиной 4,5 метра, и способны выдержать удары не только пушечных ядер, но и современных снарядов.

Первое упоминание о крепости Орешек, датируемое 1323 годом, встречается в Новгородской летописи. На тот момент это был деревянный форт-укрепление, возведенный Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Крепость расположена на небольшом Ореховом острове, размер которого 200 на 300 метров. Своё название остров получил из-за обилия на его берегах лещины.

В наши дни здесь можно увидеть частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни Орешка XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XVIII – начала ХХ веков, в двух из них – Старой и Новой тюрьмах – открыты исторические экспозиции. А также имеется законсервированный фрагмент первой каменной крепости 1352 года, раскрытый археологами в 1968 году.

– Этот юбилейный год запомнился большим количеством туристов. Нравится, когда к нам приезжают люди с хорошим настроением. Здесь мы стараемся не только его сохранить, но и поднять.

На острове очень хорошая энергетика, люди подпитываются ею. Для меня это место – вкус детства. Я в Морозовке выросла. С младших классов много времени здесь проводили, поэтому знаком каждый кусочек исторической земли. На следующий год с удовольствием пойду работать снова, – рассказывает Инна Комлева.

Внутри крепости

…Оказавшись внутри Государевой башни, почти сразу попадаешь в огромный каменный мешок. «Защищающая сторона легко могла справиться через небольшие бойницы с нападавшими», – рассказывает наш экскурсовод Елена Сотникова.

Ворота закрывались дополнительными коваными решетками, причём одна из них опускалась со второго этажа башни, а другая – с боевого хода стены. Перед въездной аркой выкопали ров, через который был перекинут подъемный мост.

Въезд сознательно не был прямым, а делался под определённым углом. Это усложняло использование таранов при осаде сооружения. В плане подготовленности к бою Орешек был вершиной инженерной мысли XVI века. Стратегическое расположение башен и бойниц создавалось с учётом равномерности ведения огня.

Кроме этого, на Государевой башне Пётр I приказал укрепить ключ от крепости в ознаменование того, что её взятие послужит ключом к дальнейшим победам в Северной войне.

Важную роль сыграла крепость в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то что в течение почти 500-дневного артиллерийского обстрела и бомбардировок крепости погибли многие её защитники, немцам взять крепость так и не удалось. Защищавшие её бойцы давали друг другу клятву: «Увольняются с острова на время – больные и раненые, навсегда – погибшие. Будем стоять здесь до конца».

Всё это время защитники цитадели жили фактически под землей, под одной из крепостных башен. Здесь стояли койки, зимой, чтобы обогреться, топили самодельную печку – бочку, в которой жгли всё, что можно было сжечь на острове. В котелках готовили еду. Безмолвным свидетелем стойкости советского солдата стал собор Рождества Иоанна Предтечи. Из-за интенсивных обстрелов от храма остались только руины. Для нас, сегодняшних, он служит немым свидетелем большой

войны.

…Главный научный сотрудник и методист, необыкновенный экскурсовод и летописец Орешка Юлия Дьякова демонстрирует нам редкий фолиант, книгу «Крепость на Ореховом острове». Книга посвящена вопросам истории и архитектуры крепости Орешек. В качестве иллюстраций использованы фотографии, рисунки и графические материалы из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, филиалом которого является крепость Орешек. Значительная часть иллюстраций раньше не публиковалась. Например, впервые представлены все выпуски окопного журнала «Орешек». Этот рукописный литературный альманах выпускали бойцы гарнизона, державшие оборону в стенах древней крепости в годы Великой Отечественной войны. Сами писали статьи, очерки, рассказы. Были в издании и странички сатиры и юмора. Художественным оформлением занимался разведчик и снайпер, одарённый художник Степан Левченко. Им выполнены портреты защитников, изображения боевых сцен, пейзажные зарисовки, картины разрушений крепости, сатирические рисунки разной тематики — от политической до бытовой. Все номера журнала выпускались в единичном экземпляре. Сегодня эти рукописные альбомы являются уникальными документальными свидетельствами об обороне крепости Орешек, о сражениях и повседневной бытовой жизни крепостного гарнизона. Сейчас они хранятся в фондах музея.

Хочется ещё сказать о юбилейном сезоне, который стал рекордным по посещаемости: гостями музея стали 198 тысяч человек! В музее прошли три исторических фестиваля; были открыты две выставки: «Вехи» и «Крепость на Ореховом острове», рассказывающие в том числе и о Генеральном плане реставрации и музеефикации крепости, принятом к исполнению в 1972 году. Автором плана является архитектор Василий Митрофанович Савков.

В крепости Орешек сегодня, в соответствии с планом В. М. Савкова, восстанавливаются крепостные стены и башни с шатровыми завершениями, сводами, лестницами и герсами. Восстановлены Государева и Головина башни XVI века, крепостная стена с боевым ходом, здания Секретного дома и Новой тюрьмы. В 1980-х годах в восстановленных зданиях бывших тюрем созданы музейные экспозиции.

Мужеству и героизму защитников Шлиссельбургской крепости в годы Великой Отечественной войны посвящён мемориальный комплекс в центре крепостного двора, открытый 9 мая 1985 года, в год 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Руины Иоанновского собора сохранены как реликвия незабываемых героических дней, и по распоряжению Правительства Российской Федерации вошли в состав монумента героям, защитникам Орешка. В оконных проёмах собора помещены композиции «Оружие Победы», выполненные из подлинного оружия Великой Отечественной войны.

(Продолжение следует)

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото Антона Ляпина