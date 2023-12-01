«Дорогой жизни шёл к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим…»

Это строки из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц помнят и знают многие. Они выбиты на памятниках и мемориалах, в том числе эти: «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги». Эти строки и стали девизом для конкурса студенческих работ по модернизации мемориала «Дорога жизни», который был объявлен Президентом России В.В. Путиным в апреле этого года, поддержан правительством Ленинградской области и реализован на грант Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Призовой фонд составил 2,7 миллиона рублей.

Победители, удостоенные губернаторского гранта, были названы 22 ноября, а проекты участников конкурса зрители могли посмотреть в выставочном зале Академии художеств имени Репина в течение двух недель. И только в конце ноября Итальянский зал Академии опустел – проекты, планшеты и объемные макеты отправились к своим авторам, но наш журналист успела всё посмотреть и побеседовать с участниками конкурса и с экспертами.

Инициатива шла от людей

– сказал при встрече А.Б. Войцеховский, почётный гражданин Всеволожского района, в течение почти двух десятилетий бывший директором Музея «Дорога жизни». Музея, который наиболее полно и реально отражает суть дороги, остававшейся единственной артерией жизни для осажденного города.

– Многие из нынешних объектов музея, – рассказывал Александр Брониславович, – не просто очевидцы, это действующие лица, если так можно сказать, событий страшной зимы 42 – 43 годов. Мы их поднимали со дна Ладоги, и они становились живыми свидетелями тех событий. Поэтому мы не раз проезжали с участниками конкурса по всей трассе Дороги жизни, не раз те, кто хотел больше узнать и прочувствовать, были в нашем музее. И кстати, изначально с инициативой модернизации или благоустройства, ремонта – можно назвать как угодно – памятников Дороги жизни вышли жители Всеволожского района. Мемориалы у нас на виду, мы здесь живём, мы их видим каждый день, и невозможно не заметить – они ветшают год от года, выросшие деревья и кустарники практически скрывают от прохожих тот же «Дневник Тани Савичевой». Многие памятники нуждаются в реконструкции, ничто не должно быть утеряно, даже детали.

На вопрос, какой ему, как члену жюри, проект показался самым интересным и наиболее точно выражающим саму идею дороги, спасшей жизни сотням тысяч ленинградцев, Войцеховский ответил так:

– Я считаю, что в каждом из представленных проектов есть своя

«изюминка», своя интересная находка. Да, первые три наиболее полно выполнили поставленную перед участниками конкурса задачу: добавить новых идей в освещении памятников, остановки оформить в каком-то едином ключе, информационный центр придумать, который бы стал своеобразным компасом по Дороге жизни для экскурсантов, гостей и наших земляков. И моё мнение: нужно использовать все находки, все идеи, которые есть в каждом из проектов, собрать их по возможности воедино. Замечательно уже то, что своё слово сказало молодое поколение, что к участию были привлечены студенты, и победили, конечно, достойнейшие.

Огонь и пламя, лёд и вода

Десять ведущих архитектурно-строительных вузов страны, в том числе из Петербурга, Казани, Москвы и Новосибирска, приняли участие в этом конкурсе, подав в общей сложности 25 заявок. 14 экспертов – из архитектурных и дизайнерских бюро, преподавателей ведущих вузов страны и признанных мэтров в области архитектуры оценивали работы студентов. Председатель жюри губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подводя итоги конкурса, признался, что ему было легко оценивать конкурсные проекты, потому что была использована система баллов.

– Система чисто арифметическая: у кого больше оказалась сумма баллов – тот и выиграл этот конкурс, – сказал на торжественном подведении итогов глава региона. – Но этому предшествовала большая работа жюри, были споры и разногласия, что вполне естественно. Потому что все работы хороши, в каждой есть свежие идеи, которые мы по возможности будем использовать. Ещё следует найти достойного исполнителя этого проекта из числа строителей, – немаловажно, как будут идеи молодых воплощены в жизнь. Самое главное – в итоге мы получили современный, отвечающий всем требованиям эпохи мемориальный комплекс, который будет служить сохранению исторической памяти.

В итоге счастливый билет в будущее получили студенты Горного университета Санкт-Петербурга, который, кстати, в этом году отметил свой юбилей – 250 лет со дня основания. Архитектурно-строительный факультет Горного всегда отличался подготовкой талантливых кадров. Но в число лучших вошли работы студентов Московского архитектурного института (МАРХИ) и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ).

Лёд и пламя, вода и огонь – все стихии присутствуют в проектах молодых и талантливых архитекторов. Словно из-под земли бьёт фонтан света, освещая главный символ Дороги жизни – памятник «Разорванное кольцо». Световая дорожка ведет к миру. А две параллельные стены, как бы «вышедшие» из горы в проекте ГАСУ, – по замыслу авторов, символизируют проход к мирной жизни.

Один из участников проекта – Роман Добровольский, студент ГАСУ, признался, что они всей группой проехали по Дороге жизни, постояли на берегу Ладоги, у каменных страниц «Дневника Тани Савичевой» на мемориале «Цветок жизни», пытаясь понять, как и чем жила Дорога жизни и что может быть лучшим символом Дороги, страшней и радостней которой для Ленинграда не было…

Как замечено экспертами, проекты ГАСУ выполнены в строгом монументальном стиле. Современные материалы: сталь, бетон, гранит и стекло, необычный объект в виде разломившегося надвое блока – как символ прорыва и победы.

А проекты победителей – студентов Горного университета – ориентированы на комплексное благоустройство и модернизацию уже существующих мемориалов, в которые органично включены новые элементы транспортной и туристической инфраструктуры. И ещё находка: универсальный логотип Дороги жизни, объединяющий два главных образа артерии жизни: мемориал «Цветок жизни» и блокадную ленту.

Три команды, которые были выбраны для участия во втором этапе конкурса, получат вознаграждение в размере 800 тысяч рублей каждая, а победитель второго этапа, то есть проект Горного университета, – дополнительно 300 тысяч.

– Никто не отрицает важности материальных стимулов, – сказал в завершение заслуженный архитектор России, академик архитектуры Михаил Мамошин, – но для будущих архитекторов, мне кажется, более важным должно быть другое: их первый значимый объект, получивший признание мэтров архитектуры, пойдёт в жизнь. Посвящён теме жизни, приурочен к 80-летию полного снятия блокады, нашей «Ленинградской победе». И очень хочется верить, что погружение в эту тему – сохранение нашей исторической памяти – будет придавать им силы в дальнейшей работе. Это самая лучшая путёвка в профессиональную жизнь.

Татьяна ТРУБАЧЕВА