В лесничествах Ленобласти можно заготовить ель к Новому году

Главный символ зимних праздников можно получить бесплатно в лесничествах Ленинградской области. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи с нулевой стоимостью и выбрать приглянувшееся дерево.

Заключить сделку может любой желающий – достаточно прийти в ближайшее лесничество с паспортом. Однако есть ряд условий: один человек может срубить только одно дерево высотой не более трех метров. Вырубка также осуществляется в определенных местах, которые укажут в лесничестве.

Подробную инструкцию по заготовке ели, информация о лесничествах, а также бланк договора можно найти на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области по ссылке.