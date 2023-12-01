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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В лесничествах Ленобласти можно заготовить ель к Новому году

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Главный символ зимних праздников можно получить бесплатно в лесничествах Ленинградской области. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи с нулевой стоимостью и выбрать приглянувшееся дерево.

Заключить сделку может любой желающий – достаточно прийти в ближайшее лесничество с паспортом. Однако есть ряд условий: один человек может срубить только одно дерево высотой не более трех метров. Вырубка также осуществляется в определенных местах, которые укажут в лесничестве.

Подробную инструкцию по заготовке ели, информация о лесничествах, а также бланк договора можно найти на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области по ссылке.

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