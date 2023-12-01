В Заневском поселении многодетным семьям и семьям участников СВО вручили сертификаты на земельные участки

В зале совета депутатов Заневского поселения в поселке Янино-1 царила доброжелательная атмосфера. Бесплатные свидетельства на земельные участки в Янино-2, Заневке, Новосергиевке и Суоранде получали многодетные семьи и участники боевых действий.

По этому случаю все оделись по-праздничному. Дети застенчиво и смирно сидели на стульчиках в фойе и ждали торжественной части. И вот дверь распахнулась, и все участники мероприятия направились в зал, где с улыбками их встречали депутаты.

– Следующий год по Указу Президента России объявлен Годом семьи, – перед вручением сертификатов сказал глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Это свидетельствует о том, что государственный механизм активно используется для поддержки семейных ценностей. Глава государства призвал нас уделять особое внимание укреплению института семьи и стабильному росту демографии. Мы на местах должны обеспечить комфортные условия для вашего благополучия. Поздравляю всех с радостным событием! Ну а семьям желаю быть ещё счастливыми и крепкими.

Как отметил Вячеслав Евгеньевич, на муниципальном уровне предпринимают все необходимые усилия и реализуются разные социальные программы и проекты. Ведь многодетные семьи – основа процветания здорового, успешного, устремленного в будущее общества.

– Участок получил быстро, за три месяца, – рассказал участник боевых действий. – Буду строить для своей семьи дом. Когда узнал, что мне выделили землю, обрадовался.

– Когда мне позвонили и сказали, что выделили земельный участок, сначала не поверила. Осознав, что это правда, была очень счастлива, – рассказывает мать пятерых детей Екатерина Левашова. – Этого момента ждали семь лет. Конечно, главное богатство любой семьи – дети. Они – смысл жизни, кусочек рая. У многодетной героини из моей любимой лирической комедии «Однажды двадцать лет спустя» их было десять! Это одного или двух малышей трудно воспитать, а когда их пятеро – легко! Я сама из многодетной семьи и считаю, что если бояться заводить детей, можно вообще без малышей остаться. Сейчас мы живём в крохотной однокомнатной квартире площадью в

35,5 кв.м. Живём, не ропщем. Установили двухъярусные кровати. Мы уже выезжали на «смотрины» участка. Правда, было снежно и нам не удалось полностью оценить ситуацию, но уже решили, вначале будем строить забор, а потом постепенно возводить дом.

– Наконец и мы дождались! – делятся впечатлениями Денис Котелюк и Светлана Рогозова. – Это стало настоящим большим подарком в преддверии дня рождения нашего третьего ребенка – младшего сына Артема. Нам выделили участок в шесть соток, а через два дня ему исполнилось семь лет.

Завершилось мероприятие трогательным выступлением театральной студии «Бублики», посвященным Дню матери.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА