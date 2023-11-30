Стартовало строительство разворота для Колтушского шоссе

На одной из наиболее загруженных дорог Ленобласти началось обустройство разворотной петли. Реконструкция Колтушского шоссе идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Петля обустраивается между Янино и деревней Суоранда: она позволит значительно ускорить движение на будущей четырехполосной трассе. Сейчас строители готовят основание трассы. Для этого им пришлось углубиться в землю на 4 метра, чтобы полностью убрать торф. Он считается так называемым слабым грунтом, который не способен нести нагрузку, поэтому заменяется на песок. Также в рамках расширения шоссе продолжается строительство двух новых полос движения на участке от Янино в сторону деревни Старая. В самой Старой до конца года дорожники начнут чистить от деревьев полосу отвода.

Окончание расширения первого участка Колтушского шоссе на участке от КАДа до поворота на Суоранду намечено на конец лета следующего года: дорога станет четырехполосной, с тротуарами, освещением и ливневой канализацией. Реконструкция ускорит проезд через Янино за счет ликвидации «бутылочного горлышка» на границе Ленобласти и Петербурга.

Реконструкция второго участка дороги ― от Суоранды в сторону Колтушей ― будет завершена в 2027 году.

По материалам пресс-службы областного правительства