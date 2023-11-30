Жителей Всеволожского района приглашают пройти тест «Доступная среда»

С 1 по 10 декабря пройдет Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», которая призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Участники могут пройти небольшой опросник и проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью.

Как сообщает комитет по социальной защите населения ЛО, в течение Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

Само тестирование проходит в онлайн-формате. Пройти тестирование можно будет с 1 по 10 декабря в любое удобное время на сайте акции: www.total-test.ru

Подробнее об особенностях проведения акции на территории 47-го региона можно узнать на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области.