Жителей Всеволожска приглашают выбрать территорию для благоустройства

В Ленобласти стартовал прием предложений от жителей по благоустройству общественных территорий в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В течении двух недель жители Всеволожска могут предлагать общественные пространства, которые, по их мнению, стоит обновить. На основании предложений будут выбраны территории-претенденты на участие в программе по благоустройству. Направить свои предложения всеволожцы могут до 12 часов 12 декабря на электронную почту: vsevoks@yandex.ru

Важно четко указать адрес предлагаемой территории и ваши контактные данные (ФИО, e-mail, телефон). Единое областное рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году пройдет с января по февраль следующего года на платформе вМесте47.рф.

В текущем году, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» у Всеволожска появился «Нижний парк», а всего в Ленобласти благоустроено 105 общественных пространств.

По материалам пресс-службы администрации ВМР