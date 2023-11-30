В сертоловской библиотеке открылась выставка «Книги, с которыми весело»

1 декабря выдающемуся детскому писателю Виктору Юзефовичу Драгунскому исполняется 110 лет. К юбилею классика детской литературы в библиотеке сертоловского микрорайона Чёрная Речка подготовлена книжная выставка с задорным названием «Книги, с которыми весело».

Кроме знаменитых «Денискиных рассказов», на ней представлены не менее интересные произведения знаменитого автора разных лет. Среди них смешные и забавные школьные истории, объединённые сборниками «Профессор кислых щей», «Самые весёлые рассказы о школе» и другие.

Виктора Драгунского смело можно назвать не только талантливым писателем, но и незаурядным детским психологом, тонко чувствующим внутренний мир ребёнка. От прочтения его произведений и маленькому, и взрослому человеку на душе становится легко, поскольку пронизаны его книги тем неподражаемым особенным светлым чувством, которое встречается только в лучших детских произведениях.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото с сайта библиотеки микрорайона Чёрная Речка