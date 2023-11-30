Всеволожские спортсмены вернулись с медалями Всероссийских соревнований
В Подольске Московской области 25 ноября успешно завершились чемпионат и первенство России, а также Всероссийские соревнования по Восточному боевому единоборству, дисциплина кобудо. На соревнования приехали более 750 спортсменов из 29 регионов России.
Единоборцы регионального отделения Всероссийской федерации кобудо в Ленинградской области под руководством мастеров спорта России Андрея Кулаковского, Владислава Лапчука и мастера боевых искусств Игоря Петрова несмотря на серьёзную конкуренцию, выступили достойно.
Всеволожский район в составе сборной команды Ленинградской области представлял Клуб боевых искусств «Сатори». Спортсмены, подготовленные тренерами Лапчук В.С. и Семеновой О.С. завоевали следующие награды:
Кобудо – весовая категория (спарринги в экипировке):
2 место:
Скороходова Ольга – 8 – 9 лет – до 33 кг;
Михайлов Артем – 10 лет – св. 40 кг;
Канарейкина Дарья – 12 – 13 лет – до 36 кг.
3 место:
Кондратюк Георгий – 12 – 13 лет – до 36 кг;
Семенов Матвей – 12 – 13 лет – до 50 кг;
Сангаджи-Горяев Церен – 16 – 20 лет – до 65 кг;
Павлов Вячеслав – 16 – 20 лет – св. 80 кг;
Половинкин Валерий – 16 – 20 лет – св. 80 кг.
Кобудо-кумитэ-предмет (бои на нунчаку):
2 место:
Скороходова Ольга – 8 – 9 лет.
Кобудо-ката тайхо-дзюцу (показательные бои):
1 место:
Березин Максим и Павлов Вячеслав – 16 – 17 лет.
3 место:
Байдин Ростислав и Сангаджи-Горяев Церен – 16 – 20 лет.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО