Всеволожские спортсмены вернулись с медалями Всероссийских соревнований

В Подольске Московской области 25 ноября успешно завершились чемпионат и первенство России, а также Всероссийские соревнования по Восточному боевому единоборству, дисциплина кобудо. На соревнования приехали более 750 спортсменов из 29 регионов России.

Единоборцы регионального отделения Всероссийской федерации кобудо в Ленинградской области под руководством мастеров спорта России Андрея Кулаковского, Владислава Лапчука и мастера боевых искусств Игоря Петрова несмотря на серьёзную конкуренцию, выступили достойно.

Всеволожский район в составе сборной команды Ленинградской области представлял Клуб боевых искусств «Сатори». Спортсмены, подготовленные тренерами Лапчук В.С. и Семеновой О.С. завоевали следующие награды:

Кобудо – весовая категория (спарринги в экипировке):

2 место:

Скороходова Ольга – 8 – 9 лет – до 33 кг;

Михайлов Артем – 10 лет – св. 40 кг;

Канарейкина Дарья – 12 – 13 лет – до 36 кг.

3 место:

Кондратюк Георгий – 12 – 13 лет – до 36 кг;

Семенов Матвей – 12 – 13 лет – до 50 кг;

Сангаджи-Горяев Церен – 16 – 20 лет – до 65 кг;

Павлов Вячеслав – 16 – 20 лет – св. 80 кг;

Половинкин Валерий – 16 – 20 лет – св. 80 кг.

Кобудо-кумитэ-предмет (бои на нунчаку):

2 место:

Скороходова Ольга – 8 – 9 лет.

Кобудо-ката тайхо-дзюцу (показательные бои):

1 место:

Березин Максим и Павлов Вячеслав – 16 – 17 лет.

3 место:

Байдин Ростислав и Сангаджи-Горяев Церен – 16 – 20 лет.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО