Пост первого замглавы администрации Всеволожского района займет Андрей Воропаев

Глава 47-го региона Александр Дрозденко предложил кандидатуру управляющего Фондом капремонта Ленобласти Андрея Воропаева на должность первого замглавы администрации Всеволожского района.

Как сообщил губернатор в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале, в перспективе он должен занять должность исполняющего обязанности главы администрации. По словам Александра Дрозденко, Андрей Леонидович для района — не «варяг». Он всю жизнь прожил тут и реализовался как руководитель.

– Его профессиональные качества и способность работать без суеты и конфликтов позволили вывести областной Фонд капремонта на лидирующие позиции в стране. Не сомневаюсь, что эти качества будут востребованы и в районе, – отметил Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что кандидатура Воропаева предложена по согласованию с главами Всеволожска и Всеволожского района.

По материалам ЛенТВ-24