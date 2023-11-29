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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Пост первого замглавы администрации Всеволожского района займет Андрей Воропаев

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Глава 47-го региона Александр Дрозденко предложил кандидатуру управляющего Фондом капремонта Ленобласти Андрея Воропаева на должность первого замглавы администрации Всеволожского района.

Как сообщил губернатор в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале, в перспективе он должен занять должность исполняющего обязанности главы администрации. По словам Александра Дрозденко, Андрей Леонидович для района — не «варяг». Он всю жизнь прожил тут и реализовался как руководитель.

– Его профессиональные качества и способность работать без суеты и конфликтов позволили вывести областной Фонд капремонта на лидирующие позиции в стране. Не сомневаюсь, что эти качества будут востребованы и в районе, – отметил Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что кандидатура Воропаева предложена по согласованию с главами Всеволожска и Всеволожского района.

По материалам ЛенТВ-24

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