Конный центр «Солнечный остров» познакомил жителей Всеволожского района с иппотерапией

Конный центр «Солнечный остров», находящийся во Всеволожске, реализует проект «Путешествие в Мир лошади», направленный на популяризацию терапевтического и эстетического взаимодействия людей с лошадьми. Частыми и постоянными посетителями клуба являются дети и взрослые, а также лица с ОВЗ.

25 ноября здесь состоялся масштабный праздник, собравший около 50 посетителей. В программе мероприятия были интерактивные игры, соревнования пешком и верхом на лошади, мастер-классы и многое другое. Взрослые и дети с удовольствием совершили экскурсию по конюшне и послушали интересные рассказы сотрудников центра о жизни лошадей, их характерах, особенностях ухода за животными, познакомились с ипповенцией и иппотерапией.

Кроме того, были задушевные разговоры у костра, чаепитие и фотосессии с лошадьми. Помогали в организации и проведении мероприятия волонтеры клуба «Лапки помощи» ИТМО.

Александр СОРОКИН