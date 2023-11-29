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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Конный центр «Солнечный остров» познакомил жителей Всеволожского района с иппотерапией

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Конный центр «Солнечный остров», находящийся во Всеволожске, реализует проект «Путешествие в Мир лошади», направленный на популяризацию терапевтического и эстетического взаимодействия людей с лошадьми. Частыми и постоянными посетителями клуба являются дети и взрослые, а также лица с ОВЗ.

25 ноября здесь состоялся масштабный праздник, собравший около 50 посетителей. В программе мероприятия были интерактивные игры, соревнования пешком и верхом на лошади, мастер-классы и многое другое. Взрослые и дети с удовольствием совершили экскурсию по конюшне и послушали интересные рассказы сотрудников центра о жизни лошадей, их характерах, особенностях ухода за животными, познакомились с ипповенцией и иппотерапией.

Кроме того, были задушевные разговоры у костра, чаепитие и фотосессии с лошадьми. Помогали в организации и проведении мероприятия волонтеры клуба «Лапки помощи» ИТМО.

Александр СОРОКИН

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