В Кудрово прошла спартакиада среди школьников «Я – чемпион»

Утром 28 ноября в спортивном зале ЦО «Кудрово» собрались школьники из Кудрово, Всеволожска, Мурино и Дубровки. Здесь состоялся очередной этап спартакиады среди второклассников «Я – чемпион».

В соревнованиях приняли участие ребята, показавшие лучшие результаты на уровне своих муниципалитетов. Юных спортсменов приветствовали ведущий специалист отдела физкультуры и спорта Заневского поселения Мария Чернова и заместитель директора ЦФКиС «Заневский» Алексей Стройнов. Торжественную часть мероприятия украсили самодеятельные артисты хореографического коллектива «Притяжение» из местного КДЦ.

Соревнования начались с творческих номеров – «визитных карточек» команд. После чего мальчишки и девчонки перешли к спортивно-состязательной части, где им предстояло проявить скорость, ловкость, меткость, смекалку, слаженность и взаимовыручку. Самая «яростная» борьба развернулась в эстафетах. Во всех восьми турах спартакиады быстрее всех финишировали юные спортсмены Кудровского ЦО, они и оказались победителями. Второе место заняла команда СОШ № 2 города Всеволожска и третьими стали второклассники Всеволожской СОШ № 4. Призеров и участников наградили кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Александр СОРОКИН

Фото ЦО «Кудрово»