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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские музыканты выступили на концерте «Прекрасен мир любовью материнской»

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В концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки состоялся праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», организованный Всеволожской межпоселенческой библиотекой и коллективом школы. 

На сцене сменяли друг друга Народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Садко», эстрадная студия «Театр в миниатюре», Школа современной хореографии «Грани», хор «Серебряный возраст», вокальный класс «ВуаЛя», ансамбль «Мелодия души», поэт Виктор Каштанов, юные гитаристы Евгения Красовская, Ярослав Павлов и другие.

Запись концерта можно посмотреть на нашем ютуб-канале «Библиотеки Всеволожского района VsevLabrary».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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