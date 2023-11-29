Всеволожские музыканты выступили на концерте «Прекрасен мир любовью материнской»

В концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки состоялся праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», организованный Всеволожской межпоселенческой библиотекой и коллективом школы.

На сцене сменяли друг друга Народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Садко», эстрадная студия «Театр в миниатюре», Школа современной хореографии «Грани», хор «Серебряный возраст», вокальный класс «ВуаЛя», ансамбль «Мелодия души», поэт Виктор Каштанов, юные гитаристы Евгения Красовская, Ярослав Павлов и другие.

Запись концерта можно посмотреть на нашем ютуб-канале «Библиотеки Всеволожского района VsevLabrary».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО