Во Всеволожске прошел совет по улучшению инвестиционного климата

Площадкой для дискуссии стал завод «Арнест Упаковочные Решения Всеволожск». Было озвучено, что одна из важных задач экономики – реализация национального проекта «Производительность труда» предприятиями Ленобласти.

– Национальный проект направлен на формирование современной производственной культуры и повышение производительности за счёт использования нефинансовых инструментов, позволяющих предприятию минимизировать потери на каждом этапе производственного цикла, – отметила заместитель председателя комитета Юлия Косарева. С каждым годом количество участников программы увеличивается. На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 83 предприятия Ленинградской области.

В этом году к программе присоединился всеволожский завод по производству алюминиевой банки «Арнест Упаковочные Решения». Участие в нацпроекте для компании стало возможным после смены собственника. В сентябре 2022 года всеволожский завод вошёл в состав группы компаний «Арнест» наряду с другими российскими активами американской компании Ball Corporation. Всего в состав «Арнеста» вошли три завода по производству алюминиевых банок для напитков в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, проект по строительству завода в Ульяновской области и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки.

«За время участия в нацпроекте всеволожскому предприятию уже удалось уменьшить количество времени, затрачиваемого на производство партии в 100 тысяч продукции, на 6 – 7%. Снижение потерь стало возможным после реализации серии мероприятий, направленных на оптимизацию скорости конверсии, разгона после конверсии и обслуживания, а также устранения мелких остановок на эталонном участке. В разработке и реализации мероприятий предприятию помогала команда нацпроекта, в которую вошли сотрудники комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Центра развития промышленности региона, эксперты Федерального и Регионального центров компетенций», – рассказал президент группы компаний «Арнест» Алексей Сагал.

По словам Юлии Косаревой, выездные заседания Совета на разных предприятиях региона – прекрасная возможность для встречи руководителей крупных предприятий с администрацией и правительством Ленинградской области, которая позволяет обмениваться опытом внедрения нацпроекта и получать информацию о действующих мерах поддержки предприятий из первых уст. В завершение заседания участники посетили экскурсию по заводу и ознакомились с практикой внедрения бережливого производства на эталонном участке.

Ленинградская область участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2019 года. Его участники получают стимулирующие меры к повышению производительности труда, включая налоговые преференции. Национальный проект «Производительность труда» реализуется по Указу Президента РФ Владимира Путина. Главная цель нацпроекта – создать в стране условия для ежегодного прироста производительности труда и повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг.

Ирэн ОВСЕПЯН