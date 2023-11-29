Во Всеволожске отметили День матери

В минувшую субботу, 25 ноября, в Центре культуры и досуга г. Всеволожска прошло тематическое мероприятие «Мама – сердце без границ». Яркая праздничная программа была посвящена Дню матери.

Мероприятие началось с выступления «Театра теней», показавшего под песню «Мама» несколько инсценировок на тему материнства и детства, после чего выступили вокальная группа «Антуриум» и Образцовый детский хореографический ансамбль «Надежда».

После творческого номера со сцены звучали поздравления. От имени депутатов Всеволожского района участниц мероприятия тепло поздравил заместитель главы муниципального образования Эдуард Чирко. Нужные и важные слова в адрес женщин произнесла исполняющая полномочия главы администрации района Анна Комарницкая.

Стоит признать: женщины – не только самая прекрасная половина населения нашей страны, но и наиболее активная её часть! Это убедительно подтверждается деятельностью Женсовета Всеволожского района, от имени которого Марианна Шевченко и Маргарита Кузнецова тепло поздравили всех с праздником. После видеопоздравления участника СВО на сцену пригласили участниц фотовыставки: Лилию Кадышеву, Лилию Медведеву, Юлию Филатову, Светлану Барсукову, Аллу Колонову, Оксану Васильеву, Светлану Пшеницыну и Любовь Никифорову.

В их честь прозвучала трогательная песня «Вернитесь живыми», написанная жительницей Всеволожского района Марией Богомоловой, а собравшиеся в зале в знак признания их материнского подвига «осыпали» их аплодисментами. Были, конечно же, цветы и ценные подарки!

В празднике также приняли участие председатель Ленинградского областного регионального отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Хотько, начальник отдела культуры Дарья Воробьёва, представители общественных и ветеранских организаций района.

Кроме праздничной программы, гости могли осмотреть выставку «Мать героя». В фотопроекте участвуют женщины, чьи сыновья в настоящее время защищают мирную жизнь страны в рядах бойцов Специальной военной операции.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА