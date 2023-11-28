Мама с обложки

Жительница Янино Леся Клеандрова вошла в список самых красивых и успешных женщин России и Санкт-Петербурга по версии сразу двух модных журналов. Интервью с молодой мамой напечатало международное издание «Modny dom», а журнал «Women» признал её номером один в списке ТОП-50 фото красавиц на обложке одного из своих номеров.

Красота. успех. спорт

Именно такими эпитетами организаторы конкурса обозначили номинации, в которых Леся Клеандрова попала в ТОП-список «самых-самых». А теперь всё в подробностях… Журналисты модных изданий обратили внимание на нашу героиню после её участия в конкурсе красоты «Миссис Кудрово», который организовывает и проводит член Женсовета Заневского поселения Ольга Берг.

– Решение принять участие в нашем местном конкурсе красоты для мам пришло в начале прошлого года спонтанно, но стало серьезным шагом в преодолении себя. Подготовка и сам конкурс обернулись для меня тяжелой внутренней работой и двумя месяцами напряжённого труда в условиях жесткой конкуренции с очень достойными соперницами, тоже претендовавшими на корону. В итоге по результатам народного голосования я стала номером один в этом списке, а чуть позже амбассадором самого конкурса «Миссис Кудрово». Но дело даже не в победе. Само участие в нём даёт возможность раскрыться и проявить себя в совершенно новых, неожиданных ролях и обстоятельствах, позволяет высвободить весь свой творческий потенциал и почувствовать себя причастной к прекрасному, – поделилась Леся Алексеевна.

А вот сам путь спортсменки, красавицы, предпринимателя и общественной активистки в вершине «модного» Олимпа был долгим и тернистым, полным кризисов и разочарований, стремительных взлетов и ощутимых потерь, изнурительной работы в поисках себя и борьбы за место под солнцем.

Детство. Отрочество. Юность

Леся Клеандрова родилась в Ленинграде 12 декабря 1990 года в обычной советской семье, но в очень непростое время. Её родители, будучи прогрессивными, образованными людьми, решили не дожидаться, когда девочке исполнится семь лет, и отдали её в школу годом раньше. А единственным в их районе образовательным учреждением, готовым принять шестилетнего ребёнка, оказалась Александрийская женская гимназия при Смольном институте благородных девиц.

– Вот тут-то я и обрела все возможные, известные и ещё не открытые психологами детские комплексы, которые преследовали меня довольно долго. А некоторые и сегодня дают о себе знать, – иронично и с улыбкой вспоминает Леся. – Во время учёбы в гимназии я «узнала», что не вышла ни ростом, ни лицом, что у меня нет особых талантов и ноги кривые. Будучи еще маленькой и открытой, я поверила в то, что говорили мне сверстницы. А близких мои взаимоотношения со сверстницами мало волновали. Родители хотели видеть меня прежде всего сильной характером, умной, практичной и самостоятельной. В целом так оно и вышло, с некоторыми поправками. В общем, несладко мне жилось в гимназии. Часто обижали.

И тогда наша героиня, следуя совету своего дяди, занимавшегося айкидо, записалась в секцию восточных единоборств. Правда, пока шла, забыла название вида спорта и вместо айкидо попала на тхэквондо. Так началась спортивная жизнь Леси Клеандровой. Но и тут «вылез» комплекс неполноценности.

– Изначально я пришла в секцию, чтобы научиться постоять за себя и давать сдачи обидчикам. Но вскоре я «заболела» тхэквондо, а обиды на сверстников как-то сами собой отошли на второй план. Получалось у меня довольно неплохо. А говоря прямо, на тренировочных спаррингах в секции мне практически не было равных, и частенько сами тренеры становились ко мне в пару. Но когда доходило дело до боев на соревнованиях, перед выходом на доянг, впадала в какой-то ступор. Я бледнела, меня трясло, ноги становились ватными, дрожали колени, – рассказывает Леся Алексеевна.

Но, так или иначе, наша героиня и будущая мама дошла до соревнований всероссийского уровня и до черного пояса по тхэквондо WTF. Ей очень захотелось быть тренером. Она даже порывалась поступить в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, но не случилось. А ещё девочке нравилось рукоделие, к которому школьницу приобщила преподаватель технологии Александровской гимназии Елизавета Ефимовна Новикова. Но и это увлечение, равно как и спорт, не находили поддержки со стороны родителей. Они не воспринимали их в качестве перспективных сфер деятельности для своей дочери.

– Мои родители убеждены, что профессия не должна нравиться, её не обязательно любить, а нужно просто работать и получать за это деньги. В этом состоял мой основной конфликт с папой. Он считает, что человек должен всего добиваться в жизни сам, и принципиально не помогал мне в карьерном росте. Хотя к моменту моего совершеннолетия был уже уважаемым и известным специалистом в финансовой сфере. А моя душа лежала к рукоделию и тренерской работе, поэтому я «зависла» в выборе своего профессионального пути, поскольку уже тогда была уверена, что работа должна быть в радость и по сердцу. Я мечтала стать дизайнером, чтобы создавать красивые, модные наряды и придумывать к ним аксессуары, – поделилась Леся Клеандрова.

Кризисы. Взлёты

Первую попытку создать собственную семью и стать мамой Леся Алексеевна предприняла, когда ей едва исполнилось 18. Но брак оказался неудачным, а ребёнка она потеряла в ходе беременности. Трудно даже вообразить, что чувствовала и переживала молодая девушка, так и не увидевшая своего первенца. Но наша героиня мужественно пережила этот момент и приняла решение жить, быть здоровой и счастливой. А вскоре она родила сына Максима, и семейное счастье уже показалось на горизонте… Но надежды на поддержку супруга таяли с каждым днём. И тогда Леся решила взять свою судьбу в собственные руки.

– Мы тогда жили в коммуналке – втроём в малюсенькой комнате, и я верила, что это временно и скоро всё у нас будет хорошо. А вот супруг думал иначе. Его всё устраивало, хотя денег не хватало даже на самое необходимое. И тут пришло понимание, что дальше так жить нельзя. Имея незаконченное образование, я цеплялась за любую работу, которая, кроме денег, давала бы возможность и время быть побольше с ребёнком, которому до детского сада ещё как минимум пару лет. Работала в ночь на швейном производстве, продавцом в магазине спортивных товаров, официанткой-бариста в кафе и т.д., – вспоминает девушка.

Сын. Работа. Хобби

В конце концов судьба занесла её в банковский сектор, где благодаря выносливости и трудоспособности, обретенных в спорте, она довольно быстро стала «ценным» работником. Вскоре новенькой стали доверять сложные задачи, и Леся успешно с ними справлялась. И тут до неё стали доходить слухи, что у некоторых высокопоставленных сотрудниц активность и образцовые результаты новенькой вызывают зависть, раздражение и неприязнь, иногда переходившие в откровенную травлю. Но более всего их бесила красота, тонкий вкус, чувство стиля, душевная доброта, отзывчивость и внешняя привлекательность девушки.

– По сути, это была моя первая работа в крупной компании, где за день приходилось контактировать с десятками людей разного пола, возраста и социального уровня. И тогда я испытала первый «культурный шок». Я не могла понять – за что? Я была на грани того, чтобы сломать себе ноги или побриться наголо, лишь бы ко мне перестали цепляться и дали спокойно работать и растить сына, – с болью в сердце поделилась Леся.

Но всё это осталось в прошлом. И сегодня Леся Клеандрова живёт в Янино, занимается любимым делом и растит 12-летнего сына, с которым они «не разлей вода». Она стала брать его везде с собой, едва мальчик начал ходить. И вся жизнь любимой мамочки проходит на глазах у ребёнка. Он был и остается её главным мужчиной, «судьёй» и поддержкой, а она старается быть для Максима образцом во всем.

– Ещё в раннем возрасте я на себе проверила чудодейственную силу физкультуры и спорта. А когда переехала в Янино, увидела, что здесь условий для таких занятий у жителей нет. Вот я и решила совместить любимое с полезным для народа, организовав здесь фитнес-студию с целым комплексом спортивных направлений для взрослых и для детей. Помогли в этом хорошие люди, поверившие в меня и поддержавшие в начале пути. А теперь я помогаю всем желающим обрести хорошую форму и укрепить своё здоровье, – рассказала наша героиня.

Особенно трепетно Леся Алексеевна подходит к занятиям в детских группах, куда родители с удовольствием приводят своих чад. А те воспринимают своего тренера и наставника как вторую маму.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Леси КЛЕАНДРОВОЙ