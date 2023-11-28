Дорожники Ленобласти ликвидируют последствия снегопада

В ночь с 27 на 28 ноября на Ленинградскую область обрушилась метель – в отдельных районах за сутки выпало почти два метра снега. Дорожные службы региона работают в круглосуточном режиме, задействовано почти полторы тысячи единиц техники.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, помощь в уборке снега готовы оказать ленинградские предприятия — и добровольно, и за средства резервного фонда региона. Уже вышла на дороги техника лесопереработчиков, также спецтехникой и людьми помогают строители. При необходимости подключится техника и сотрудники «Леноблводоканала». Дополнительных дворников привлекают и управляющие компании.

Как отмечают специалисты, всего за сутки выпал рекордный за последние годы объем снега. Несмотря на подготовку к циклону, непогода за считанные часы спровоцировала десятибалльные пробки. В первую очередь дорожные службы сосредоточились на социально важных объектах.

На заседании Снежного штаба, состоявшемся утром 28 ноября, глава региона Александр Дрозденко поставил задачу профильным комитетам и местным администрациям обеспечить подъезд к социально значимым объектам – больницам, школам, детсадам.

Напомним, что в регионе работает горячая линия «Ленавтодора» – 8-812-660-46-47. По номеру можно сообщить о проблемных участках, все сообщения оперативно передаются в работу.