В Лесколово открылся мобильный технопарк «Кванториум»

Учащиеся Лесколовского Центра образования приобщаются к научной деятельности. Недавно в школе прошёл «День кванторианца» и открылся мобильный технопарк. С помощью «лаборатории на колесах», которая начинена умной техникой – 3D-принтером, лазерным гравёром и другим оборудованием, дети будут осваивать новые горизонты и реализовывать амбициозные идеи.

В гости к учащимся из Всеволожска приехали наставники из мобильного технопарка «Кванториум». После торжественного открытия мероприятия ребята активно участвовали в мастер-классах по робототехнике, сборке квадрокоптеров, работе с нейросетями, геоинформатике и быстро справлялись с другими интересным задачами.

Такие мероприятия дают возможность узнать подробнее, как работают технические устройства, как сделать свой первый сайт, или первое приложение, или, например, Telegram-бот. Все эти направления актуальны и при поступлении в высшие учебные заведения. Это упрощает как процедуру поступления, так и изучение специальности. Кому-то это помогает в выборе будущей профессии. Проект нацелен на то, чтобы взрастить юных инженеров, техников, программистов.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью Детского технопарка «Кванторум» во Всеволожске, обучение будет проводится по следующей схеме. Ребята на базе своей школы за две недели и под руководством наставников освоят такие направления, как IT/VR/AR-Квантум, Промробо/Промдизайнквантум, Гео/Аэроквантум. Учёба продолжится во втором полугодии, а к её завершению школьники подготовят проект, который нужно защитить. Лучшие работы пройдут на областной Фестиваль лучших технических и естественно-научных проектов, и ребята получают право соревноваться за главный приз.

В этом учебном году мобильный технопарк уже успел побывать в Лодейном Поле, Подпорожье, Бокситогорске, Сертолово. После Лесколово он отправится в Приозерск.

Отметим, что мобильный технопарк «Кванториум» входит в Национальный проект «Образование» и Федеральный проект «Успех каждого ребенка», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото отдела по связям с общественностью Всеволожского Детского технопарка «Кванторум»