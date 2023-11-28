Всеволожские хоккеисты взяли золото на чемпионате Ленобласти

25 ноября в СК «Ладога Арена» проходил чемпионат Ленинградской области по хоккею с мячом среди мужских команд. В нём участвовали сборные команды из Гатчинского, Тосненского, Всеволожского, Кировского и Кингисеппского районов. Наш район представляли сразу две команды: взрослые и юниоры. Игры проходили ярко и зрелищно.

– Спортсмены не уступали друг другу, сражаясь за каждый мяч. Атаки на ворота сменялись хорошими оборонительными действиями. Все команды играли азартно, напористо, красивые комбинации и обилие голов радовали зрителей, – рассказал один из болельщиков соревнований.

В итоге на высшую ступень пьедестала поднялась команда взрослых Всеволожского района (тренеры В.С. Гайдуков и М.В. Чермных). На втором месте оказались наши юниоры (тренеры Е.Е. Трофимов и К.В. Стебихов). Бронзовые медали достались хоккеистам сборной Кингисеппского района (тренер А.С. Лебедев).

По результатам чемпионата судьи определили отличившихся игроков. Лучшим вратарем признан Сергей Королёв (Всеволожский район), лучшим защитником – Сергей Кузнецов (сборная Кингисеппского района), лучшим нападающим – хоккеист юниорской команды Всеволожского района Кирилл Буянов. Лучшим игроком чемпионата стал мастер спорта международного класса Максим Чермных (Всеволожск).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района