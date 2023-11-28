Всеволожские бизнес-леди прошли отборочный этап федерального конкурса «Мама-предприниматель»

Сразу две финалистки образовательного проекта «Мама-предприниматель» – Анастасия Остапенко и Ольга Альтапова из Всеволожского района –прошли отборочный этап федерального конкурса. Уже в декабре бизнес-леди отправятся в столицу на федеральный этап проекта и примут участие в состязании за главный приз.

Напомним, что Анастасия Остапенко – создатель и вдохновитель театральной студии «Умка» в Янино, а мама пятерых детей, обладательница знака отличия Ленинградской области «Слава матери» Ольга Альтапова занимается дизайнерским оформлением деловых и развлекательных мероприятий. Проекты оценивались по таким критериям, как оригинальность, социальная значимость, возможность к масштабированию.

– Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России: Архангельской и Ярославской областей, Москвы, Омской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского краев и других регионов, – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.– В финал вышло 30 проектов, многие их них социальной направленности. Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Имена победительниц федеральной программы «Мама-предприниматель» станут известны в первой декаде декабря.

Ирэн ОВСЕПЯН