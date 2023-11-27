Школьников Сертолово познакомили с основами Конвенции о правах ребёнка

В гимназии города Сертолово прошла встреча учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области старшим лейтенантом полиции Натальей Вульф.

20 ноября в России отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларации прав ребёнка, а в 1989 году – Конвенция о правах ребёнка, которая провозгласила равные права детей в различных сферах – образовании, воспитании, физическом и духовном развитии, социальном обеспечении. По традиции в конце ноября во всех регионах России проходят различные мероприятия и акции, направленные на обучение подростков основам правовой грамотности.

На встрече гимназистам разъяснили основные положения Конвенции, а также нормы поведения в школе и на улице, рассказали, что делать и как себя вести, чтобы не стать жертвой преступления. Кроме того, школьники узнали, что до достижения ими совершеннолетия всю ответственность за совершённые ими действия несут их родители. Дети должны адекватно воспринимать своё поведение. То, что кажется подростку обыкновенной шалостью, может стать серьёзным пятном на биографии и существенно испортить будущее. Поэтому жить и поступать следует в соответствии с законами нашего государства.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»