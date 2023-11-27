Общественная палата Всеволожского района выдвигает новые культурные проекты

В Культурно-досуговом центре «Южный» состоялось заседание Общественной палаты Всеволожского района IV созыва.

Перед началом заседания председатель комиссии по агропромышленному комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии Общественной палаты Ленинградской области В. М. Тарбаева вручила Благодарности членам Общественной палаты А.В. Дудко, И.К. Пучко, И.Н. Гуреевой-Дорошенко и А.Н. Орлову за большой вклад в развитие гражданского общества на территории Всеволожского района.

Здесь же Благодарственными письмами были отмечены активисты и организации, принявшие участие в проведении I турнира по городошному спорту им. И.П. Павлова.

Об осуществлении этого пилотного проекта и планах создания Центра городошного спорта во Всеволожске, а также о будущем строительстве городошной площадки на 2 – 3 дорожки на территории района рассказала заместитель председателя комиссии по молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту Е.В. Боюгина, после чего с отчётом о проделанной работе выступил председатель комиссии по экологии Д.М. Климчук.

В процессе заседания прошли презентации авторских проектов И.Н. Гуреевой-Дорошенко «Серебряный век города Всеволожска» и В.А. Капустина «Экологическая тропа «Ковалёвский лесопарк».

После оживлённого обсуждения оба проекта были одобрены большинством голосов и направлены в администрацию района для всестороннего изучения и принятия решения о реализации.

Общественная палата утвердила персональный состав председателей постоянных комиссий и совета Общественной палаты, а также приняла решение ежегодно участвовать в марафоне «Дорога жизни» имени Г.И. Колгашкина, посвященном 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В заседании приняли участие: Д.А. Воробьева (начальник отдела культуры), Е.В. Ларионова (начальник отдела спорта), депутаты совета депутатов г. Всеволожска М.Б. Шевченко и Н.А. Лимонова, А.С. Востротин (начальник отдела Всеволожского центра физической культуры и спорта).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО