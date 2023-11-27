На сцене кузьмоловского Дома культуры покажут «Кармен»

В этот вторник, 28 ноября, в большом зале кузьмоловского ДК покажут инклюзивную постановку оперы «Кармен», посвященную Международному дню людей с ОВЗ. Спектакль исполняется в оригинальной версии на французском языке, однако диалоги переведены на русский.

Ставит оперу труппа санкт-петербургского музыкального «Живого театра» (руководитель Татьяна Акаскина). В центре сюжета классической версии Жоржа Бизе – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей.

Мероприятие пройдет 28 ноября в 18.30 по адресу: Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, 8. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.