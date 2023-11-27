Жизнь и судьба Екатерины Буториной

Ветераны Мельничного Ручья в своём тёплом письме в адрес редакции попросили поздравить с замечательным юбилеем Е.А. Буторину. Недавно Екатерина Александровна встретила свой 90-й день рождения.

21 ноября 1933 года в семье колхозников деревни Иконово Пчевского сельсовета (ныне Киришский район) – Марии и Александра Григоровых родился очередной, пятый ребёнок. Девочку назвали Катей. На долю семьи выпало всё военное лихолетье: оккупация и эвакуация, голод и холод, смерть ребёнка и потеря единственного кормильца, без вести пропавшего где-то под Красным Селом.

Вполне можно было бы ограничиться публикацией этого письма, но мы решили встретиться с Екатериной Александровной, захотелось рассказать о человеке, который в свои 90 лет берёт увесистую пачку газеты «Всеволожские вести» и добровольно разносит их ветеранам по домам, а на попечении Буториной две пятиэтажки на улице Лубянской.

В начале жизни была война…

Мы с фотокорреспондентом сидим в просторной и очень уютной квартире Буториных. Разговариваем с Екатериной Александровной о том времени, когда и для неё «деревья были большими», как в известном кинофильме. Она раскладывает на столе фотографии. Признаться, я люблю эти старые альбомы, когда жизнь семьи предстаёт даже перед незнакомым человеком в развитии. Встреча друзей, свадьба, рождение первенца, семейный праздник, где все такие молодые и счастливые – здесь, в этих остановленных, порой прекрасных мгновеньях. А порой эти старые, черно-белые фотографии будят – чего уж там! – очень горькие воспоминания.

Вот редкая, видимо, ещё довоенная фотография, где семья в сборе. Почти вся. Спокойное лицо главы семейства, иконописный лик матери и «частокол» детишек: Вера, Нина, Коля, Боренька, Катя и Оля. Оля на руках у матери, она родилась вообще в преддверии войны.

– Двое деток умерли до моего рождения, – поясняет Екатерина Александровна, – я их не видела и не помню совсем. А вот старшие мои сёстры Вера и Нина воевали. Вера, которой в 41-м исполнилось восемнадцать, вообще всю войну прошла, медсестрой была. А это Боренька, ему здесь и трех лет нет, он 38-го года рождения, – показывает моя собеседница на крепенького мальчугана. И глаза её влажнеют:

– У меня до сих пор в ушах стоит его крик: «Мама, дай хлебца мне! Хлебца!» – так он покричал два или три дня и умер. Это была зима 42-го года…

Собравшись с силами, Екатерина Александровна продолжает тяжёлый рассказ об испытаниях, выпавших на долю большой и дружной семьи Григоровых:

– Наш дом в Городищах был ухоженный и новый, отец был хозяин хороший. А что такое деревенский дом-пятистенок? Это одна большая комната, кухня, печка на полкухни, полати и всё. В большой комнате поселилось пятеро немцев. Мы вшестером ютились на кухне, на печке и в сараюшке, когда нас выгоняли. Мама постоянно прятала старшую нашу, Веру. Ей было почти 18, и она была очень красивой. Мазали её сажей, закрывали лицо каким-то тряпьём, чтобы немцы не снасильничали. А меня мама отправляла не раз доставать кляп изо рта нашей младшей, Оли.

– Какой кляп? – недоумеваем мы. – Кляп из носового платка которым один из немцев все время затыкал Оле рот, чтобы она не плакала. А мама говорила, что Оля может задохнуться. Она часто плакала, мы всё время есть хотели. Я кляп изо рта сестрички вытаскивала, а за это немцы меня больно били.

Фашисты вынесли из дома всё съестное. Во всём селе не мычали коровы, не слышно было ни крика петушка, ни гусика. Молчание и тишина. Собак перестреляли. Кошки куда-то подевались. И очень им, немцам, не нравилось, когда плакали дети. Правда, был один из наших постояльцев, я даже помню, что его звали Герхард, он как-то маме на пальцах объяснил, что у него в Германии своих двое «киндеров», и иногда тайком от своих приносил нам из столовой своей какие-то кусочки, один раз я даже шоколад попробовала. Вкус его помню до сих пор.

«Радости» детства

На вкусах детства, наверное, стоит остановиться поподробнее. Хотя, честно говоря, я размышляю вот о чём: а нужно ли в рассказе о человеке, перешагнувшем такой возрастной рубеж, тревожить эти тяжёлые воспоминания? Но Екатерина Александровна сама постоянно возвращается к воспоминаниям детства и нелегкой послевоенной юности. Как после освобождения Киришского района от фашистской оккупации погрузили их большую семью в теплушки и отправили в эвакуацию, в саратовский поселок Балашиха. Ехали туда больше месяца, пропуская военные составы. Вспоминает, как ходили со старшим братом Коленькой просить еду, и делились с детьми солдатики последним сухарём. Счастье, если давали картофельные очистки, из которых мама прямо на буржуйке пекла некое подобие белорусских драников. Вспоминает, как сводили их однажды в дороге на какой-то станции в настоящую баню, а потом уже в эвакуации их, детей, мыли в русской печи.

Вспоминает, как собирали они первую зелень, выросшую по обочинам дорог. И размышляет о том, как трудно понять современным детям, что такое лепёшки из лебеды и суп из крапивы. Это вкусы её детства и радости юности: первые в жизни туфельки из парусины, которые выписал ей директор школы, как девочке из многодетной семьи. И было это уже в Таллине, в Эстонии, где закончилась война для её старшей сестры Веры. Вера забрала младшую сестрёнку к себе, чтобы матери, тянувшей младших без мужа, было хоть чуть-чуть полегче. Но Мария Григорова настояла, чтобы Катя вернулась в Городище. Немцы, отступая под натиском Красной Армии, село сожгли. Их дом, один из немногих, по счастью, остался цел. Остальные ютились в банях, в сараюшках, где придётся. Дом был, да. Еды – никакой. Огород не успели посадить, и эта зима была самой лютой для семьи. Мать, опухшая от голода, терявшая силы, сама сказала: «Всё-таки уезжай, дочка, к сестре, завербуйся на стройку. Страна большая, люди добрые везде есть, не дадут тебе пропасть».

Современное поколение не представляет, чего стоило в то время

уехать из деревни в город. Ведь у колхозников не было паспортов, и выдать паспорт и отпустить из колхоза можно было только по особому случаю. Случай предоставила опять старшая сестра Вера, к тому времени

вышедшая замуж и ставшая мамой. Её муж, офицер Советской армии, отправил 17-летней Кате вызов. Так оказалась она в Ораниенбауме на стройке. Восстанавливала город после войны. Потом Бугры, тоже на стройке. Следующий адрес – строительство нашего Всеволожского сельскохозяйственного техникума.

Разговор о счастье

Стройка, где Катя работала подсобницей, стала для неё местом счастливой встречи с будущим мужем. Виктор Буторин был мало того что очень симпатичный молодой человек, к тому же мастер на все руки, лучший плотник Строительного управления.

– Я после его смерти 33 грамоты и благодарности собрала в наш семейный архив, – рассказывает Екатерина Александровна. – И хотя в своё время свадьбы как таковой у нас не было, просто съездили в деревню к родителям за благословением, зато какая у нас была серебряная свадьба! Столько радости, столько было поздравлений, столько добрых слов сказано! И столько песен спето…

…13 лет назад не стало Виктора Николаевича Буторина, с которым Екатерина Александровна прожила более 50 лет. Она стойко выдержала потерю, но буквально в этом году страшный удар: скоропостижно скончался единственный сын Олег. Пришёл с работы, прилег отдохнуть и не проснулся. Как сердце матери может выдержать такой удар? Только в заботе о родных и близких людях. И даже не очень родных, но близких. На всех хватает у этой замечательной женщины любви и души. И это придаёт сил.

– Внуки у меня замечательные, Наташа и Роман, невестка Лена со мной живет, не оставляет, на все руки мастерица, – не без гордости говорит Екатерина Александровна. – И так я вам скажу – чем больше отдаёшь, тем больше тебе возвращается. Мне кажется, смысл жизни человека – делать добро. Мне немало люди в жизни помогали, и я им плачу тем же.

Председатель Совета ветеранов Мельничного Ручья Л.И. Герасимова рассказывала мне, что до недавнего времени без нашей героини не обходилась ни одна встреча ветеранов: она всегда готова и с молодёжью пообщаться, и с представителями власти, поддержит коллектив песней в праздничный день и первая откликнется на просьбу о помощи в самой тяжелой ситуации, когда провожают ветераны в последний путь своего товарища…

– Это такое поколение, – подытоживает Лидия Ивановна, – поколение победителей. У неё ни одного дня праздного, я думаю, в жизни не было. Как заступила на трудовую вахту в 17 лет, так до последнего и работала. Более 60 лет трудового стажа, 30 лет на сложном военном предприятии под названием «КУЛОН», потом в санатории-профилактории, – и везде ей люди говорили спасибо за её труд и отзывчивость. И мы от нашего Совета ветеранов желаем Екатерине Александровне только здоровья и долголетия. И конечно, чтобы радовали её самые близкие люди: родные, внуки, друзья.

Редакция газеты «Всеволожские вести» присоединяется к этим поздравлениям.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Алекса АНДРЕЕВА