Юные жители Бугров получили медали «Рожденному на Бугровской земле»

В преддверии Дня матери, 23 ноября, прошла церемония торжественного вручения медалей и дипломов «Рожденному на Бугровской земле». Свои первые награды получили мамы 16 новорожденных.

Мероприятие прошло в тёплом семейном кругу – с малышами пришли не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками, старшие братья и сёстры. Главы поселения Елена Моисеева и Ирина Купина поздравили присутствующих с пополнением в семьях, и вручили мамам медали для их малышей, дипломы и букеты цветов.

К медалям полагается и денежное дополнение в четыре тысячи рублей.

Родителям, желающим получить медаль необходимо подготовить следующие документы: свидетельство о рождении ребёнка; паспорт одного из родителей с регистрацией на территории Бугровского поселения; СНИЛС родителя; справка ф8 или ф9, подтверждающая, что ребёнок зарегистрирован на территории БСП; лицевой счёт для зачисления выплаты. Заявление можно подать по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 12. Доп. информация по телефону: 294-95-42.

По материалам пресс-службы Бугровского поселения