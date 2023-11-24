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Всеволожские вести онлайн

Секрет материнства Валентины Трошиной

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По традиции в последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых трогательных и светлых праздников – День матери. О мамах сказано немало слов, написано книг, снято фильмов, поставлено спектаклей, однако много невысказанного живёт в сердце каждого человека. В своё время русский поэт Виктор Коротаев очень ёмко и точно определил понятие материнства: «Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и само понятие жизни».

 Женщина на селе… Она и труженица, и хозяйка, очень часто и многодетная мать. Она не ищет признания, не ждёт высоких наград. Именно такой является Валентина Григорьевна Трошина, о которой пойдёт рассказ в преддверии этого замечательного и тёплого праздника.

Валентина Григорьевна родилась 9 мая 1954 года в Крыму. Училась и работала учителем, потом жизнь круто повернулась, она вышла замуж, и в 1993 году семья переехала жить в Ленинградскую область, в деревню Вартемяги. Она никогда не оставалась без работы. С 1996 работала в ОАО «Водотеплоснаб» химиком-лаборантом котельной, почтальоном на почте в Агалатово, добросовестно выполняла свои обязанности. В коллективе всегда пользовалась заслуженным авторитетом.

Валентина Григорьевна воспитала пятерых детей, родного сына и четырёх приёмных – трёх мальчиков и девочку, которые были приняты в семью в апреле 1992 года. Детей растила с душой и лаской, не разделяя на родных, усыновленных и удочерённых. Все дети в семье Трошиных с самого раннего возраста были дружными и самостоятельными. Дочь Виктория – мама двоих детей, живёт отдельно со своей семьей. Три брата живут с мамой под одной крышей, работают, помогают Валентине Григорьевне по хозяйству. Самый младший сын Роман больше года принимает участие в Специальной военной операции на Украине.

Дети любят Валентину Григорьевну, платят ей добротой и уважением, понимая, что их мама совершила настоящий материнский подвиг, вырастив и воспитав пятерых детей, дав им всё необходимое, чтобы они стали достойными людьми.

– Первый подарок, который дает нам мать, – это жизнь, второй – любовь, и третий – понимание, – считают дети Валентины Григорьевны. Повзрослевшие, они с внуками с удовольствием приезжают погостить домой. И мама готовит им любимые блюда, даёт мудрые советы, гордится их достижениями, а самое главное – любит больше всех на свете!

Виктория КАСАТКИНА
Фото из личного архива В.Г. Трошиной

 

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