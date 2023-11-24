Всеволожские «моржи» отметили профессиональный праздник нырянием в прорубь

Так повелось, что поклонников купания в ледяной воде в нашей стране называют «моржами», а их увлечение «моржеванием». 24 ноября для российских любителей окунуться в прорубь стало профессиональным праздником. В этот день традиционно открывается зимний купальный сезон, и тысячи «моржей» из многочисленных клубов и объединений встречаются на водоемах, устраивают массовые купания, обмениваются опытом. В большинстве регионов России сезон длится до марта.

Что празднуем?

День моржа был учреждён в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Если кто не знает, моржи – это крупнейшие ластоногие, обитающие в арктической зоне северного полушария планеты Земля. Неуклюжие и неповоротливые на суше, где они проводят большую часть своей жизни, очень подвижны в воде. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах большими группами, а зимой и весной живут на льдах и вынашивают потомство. Естественными врагами моржей являются полярные медведи и косатки, которые в основном охотятся на детёнышей. Жители Крайнего Севера, традиционно использующие шкуры, бивни, жир и другие части тела моржей в хозяйстве, вместе с браконьерами вносят свою лепту в истребление этих млекопитающих. Особенно уязвимыми моржи становятся в последние дни осени, когда покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблеме снижения популяции моржей. Российские любители зимнего купания, метафорически ассоциируя себя с моржами, стали считать этот праздник своим. 12 апреля 2022 года зимнее плавание было признано официальным видом спорта и внесено в реестр спортивных дисциплин Министерства спорта РФ, хотя сама традиция закаливания холодной водой имеет в нашей стране давнюю историю и считается одним из самых действенных и доступных способов сохранения здоровья.

Истоки традиции

Сторонники самой распространенной точки зрения полагают, что традиция зимнего купания тесно связана с окунанием в прорубь на Крещение. Но имеется масса документальных свидетельств о «ледяных ваннах» после бани, которые были популярны на Руси с древних времен и повсеместно. Не углубляясь в древность, стоит отметить, что в Петербурге уже к концу XIX века зимнее купание было весьма модным явлением. Тогда существовало несколько сообществ сторонников закаливания и даже «дамский кружок зимних купальщиц». А «аптекарскую купель» возле Аптекарского острова за зиму посещали сотни петербуржцев. Известно, что любителями искупаться в проруби были баснописец И.А. Крылов, писатель Н.Г. Чернышевский, легендарный генерал Михаил Скобелев, адмирал С.О. Макаров, художник Илья Репин и многие другие. А еще до них ванны со льдом частенько принимал А.С. Пушкин.

Самым же знаменитым и экстравагантным представителем российских «моржей» считается Порфирий Иванов (1898 – 1983 г.). В начале 30-х годов прошлого века он пришёл к мысли, что причины всех недугов человека кроются в его оторванности от природы. Поэтому нужно научиться жить за счет естественных условий воздуха, земли и воды. 1933 год считается поворотным в жизни Порфирия Корнеевича и началом его 50-летнего личного эксперимента над собственным организмом. Он постепенно стал уменьшать количество одеваемой одежды и через пару лет мог круглый год обходиться одними шортами с лямкой через плечо. Путешествуя пешим ходом босыми ногами по всей стране, П.К. Иванов обрёл массу сторонников и последователей, а его учение для многих стало своего рода религией.

Особую популярность зимнее купание начало обретать в СССР к концу 1960-х годов. А буквально через десять лет тех, кто регулярно окунался в ледяную воду, насчитывалось уже более 100 тысяч человек. По некоторым данным, сегодня в России проживает около 2 млн приверженцев «моржевания». А группы «моржей» частенько можно видеть на берегу Невы у стен Петропавловской крепости, на Крестовском острове, в Озерках и прочих местах на берегах водоемов.

Моржефест по-всеволожски

11 ноября во Всеволожске на озере Длинное состоялся первый фестиваль «МоржеФест 2023», собравший любителей зимнего купания из 11 регионов страны. Его организовали энтузиасты клуба моржей «Влёд» (Санкт-Петербург).

– «МоржеФест 2023» – это не только спортивное мероприятие, но и праздник для всех, кто ценит здоровый образ жизни и хочет испытать себя в экстремальных условиях. Программа праздника включала моржетрейл (бег по пересеченной местности 2 км и заплыв на 25 метров), соревнования в заплыве на 25 метров вольным стилем в открытой воде, мастер-классы по вейкборду, сапсерфингу и гвоздестоянию. Мерились своими силами и любители гиревого спорта. В развлекательной части мероприятия было много музыки в сопровождении ди-джея, танцы, горячий чай, вкусная еда, русская баня и очень много теплого, дружеского общения, – рассказал организатор фестиваля Иван Кириллов.

Победители и призеры состязаний получили заслуженные медали, грамоты, ценные призы, а остальные участники – незабываемые фотографии с единомышленниками и массу положительных эмоций.

И мы «не лыком шиты»…

Пока неизвестно, участвовали ли в «МоржеФест 2023» жители Всеволожского района, но мы точно знаем, что «моржи» у нас есть. И свидетельством тому стало рядовое событие, которое произошло субботним утром 18 ноября на Колтушском озере. Несколько приверженцев здорового образа жизни, любителей зимнего купания из клуба «Сила Воды», проживающих в соседних с Колтушами населенных пунктах, прибыли сюда, чтобы вместе погрузиться в водоем, а потом душевно пообщаться и поделиться новостями из мира питерских «моржей». Не мог упустить такую возможность и журналист «Всеволожских вестей». Он с радостью принял приглашение дружной компании. «Великолепная пятерка» в составе Андрея Ефимова, Виталия Ганущенко, Ольги Тамберг, Аполлинарии Щёлоковой и Василисы Касимовой стояла на берегу озера в легком недоумении. Никто не ожидал, что буквально за ночь вся гладь водоема затянется льдом толщиной около двух сантиметров. Было очевидно, что полноценного заплыва по открытой воде уже не получится, но отступать перед неожиданными трудностями не в их правилах. Андрей Ефимов, «морж» с пятилетним стажем, взяв в руки лопату (она случайно оказалась в машине одного из участников заплыва) принялся ломать ледяной панцирь, сковавший озеро. Спустя полчаса полынья вокруг пристани была готова, и все один за другим спустились в воду. И пусть на этот раз заплыть далеко не получилось, но порцию адреналина, бодрости и хорошего настроения получил каждый.

Вместе с маститыми «моржами» в озеро погрузилась и 35-летняя Аполлинария Щёлокова, которая занялась закаливанием и холодовыми практиками в апреле 2023 года.

– Несколько лет я с тихой завистью наблюдала за тем, как мои подруги вылезают из ледяной воды, как будто заново рожденные. Мне очень хотелось самой испытать тот прилив сил, бодрость и жар изнутри, разливающийся по всему телу, про которые рассказывают почти все «моржи». И вот я сделала этот шаг и очень довольна собой. Кроме того, я действительно стала чувствовать себя гораздо лучше и в физическом, и в эмоциональном плане. А ещё я почувствовала себя частью некого «братства», говорящего на одном со мной языке о близких и понятных мне вещах. Сегодняшнее экстремальное купание в окружении плавающих вокруг ледышек несравнимо ни с чем, и это очевидно для всей нашей группы, – поделилась впечатлениями Аполлинария Щёлокова.

Обычно подобные мероприятия заканчиваются коллективным чаепитием, но в этот раз о чае как-то не подумали. И «на сухую» поговорив по душам, участники мероприятия отправились по своим делам, с намерением встречаться на этом месте хотя бы один раз в неделю.

Александр СОРОКИН

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