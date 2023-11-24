Волонтеры Кузьмоловского поселения организовали курс цифровой грамотности для пенсионеров

На базе Кузьмоловского Дома культуры проходят индивидуальные занятия для пожилых людей, желающих лучше разобраться в информационных технологиях и познакомиться с полезными функциями своих смартфонов. Курс цифровой грамотности открыт для всех желающих.

Как сообщает пресс-служба Кузьмоловского поселения, занятия проводят ребята из местного молодежного совета и их юные коллеги из совета старшеклассников Кузьмоловской школы. Курс не предполагает навязывания лишних знаний и перегрузки информацией, с каждым учеником будут работать по запросу.

Таким образом занятия могут помочь людям с очень разным уровнем владения гаджетами. Кому-то хочется сменить кнопочный мобильный телефон на современный смартфон и нуждается в изучении основ. Кто-то более уверенно владеет сенсорными смартфонами, но не может разобраться с планшетом или компьютером. Кто-то испытывает сложности с подключением нужных услуг – банковских приложений или онлайн-оплаты ЖКХ. Ребята готовы помочь каждому в удобное для ученика время.

Запись на занятия по телефону 8 (813-70) 94-033 (социальный отдел).