Школьники Всеволожского района написали исторический диктант

Исторический диктант, посвящённый ключевым событиям битвы за Ленинград и 80-летию снятия блокады, прошёл 22 ноября, в день открытия легендарной ледовой трассы, соединившей осажденный город с Большой землей. Более сотни старшеклассников и студентов из разных районов Ленинградской области встретились на берегу Ладожского озера, в стенах Музея «Дорога жизни» – именно он в этом году стал основной площадкой для проведения диктанта. В числе участников испытания также активисты молодёжных объединений и организаций и волонтёры Победы.

Диктант организован комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и Филиалом «Дорога Жизни» ФГБУ «Центральный военно-морской музей» Минобороны России при участии администрации Всеволожского района. Перед написанием диктанта участники возложили цветы к мемориалу «Героям Дороги жизни».

Ленинградская земля волею судеб стала свидетелем самого страшного и жестокого противостояния в истории человечества, бесчисленного множества кровопролитных сражений во имя спасения жизней людей – об этом, приветствуя участников диктанта, говорили его организаторы.

«Сейчас трудно осознать, какими запредельными усилиями осуществлялась доставка важных грузов в Ленинград, – подчеркнула в своём обращении к молодым ленинградцам вице-губернатор ЛО по внутренней политике Анна Данилюк. – В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, самоотверженность, победный дух и любовь до самопожертвования к родной земле. Наш общий священный долг – сохранить и защитить историческую память, хранить в своих сердцах и передавать из поколения в поколение чувства гордости и любви к своей стране, благодарность нашим героям, жившим, сражавшимся и работавшим в то страшное время».

Тестовые задания, размещенные на восьми опросных листах, включали в себя 25 вопросов, содержащих информацию о значимых сражениях на ленинградской земле, о военачальниках, руководивших ключевыми операциями по освобождению города, об известных памятных местах, писателях-блокадниках и их произведениях.

Одним из первых с заданиями диктанта справился наш юный земляк, ученик школы № 3 города Всеволожска Артем Сафронов. Он увлекается историей, особенно периодом XIX – начала XX веков, однако намерен связать свою будущую профессию с социологией.

«Я впервые участвую в историческом диктанте, – поделился Артём. – Задания были непростые, но я думал, что в целом будет сложнее. Уверен, что ответил правильно на большинство вопросов. Конечно, я готовился к диктанту, тема его была известна заранее. В принципе, достаточно было освежить знания, полученные на уроках истории, вспомнить прочитанные книги по истории битвы за Ленинград».

Группу участников диктанта из школы № 3 города Всеволожска сопровождала учитель истории и обществознания Татьяна Борисовна Полянина.

«Мероприятие это полезное во всех смыслах, – отметила Татьяна Борисовна. – Ребята не только смогли проверить свои знания, но и получить настоящий урок патриотизма. Эмоциональный накал выступлений организаторов, напутствующих молодёжь, дал ребятам нужный настрой, ведь тема диктанта очень близка сердцу каждого, живущего на ленинградской земле. Надеюсь, наши ученики показали достойный уровень подготовки».

После тестирования участников диктанта ожидала интерактивная экскурсия по Музею «Дорога жизни». К слову, проверить свои знания по героической истории родной земли периода Великой Отечественной войны юные ленинградцы смогли во всех районах области – диктант также прошёл на базе муниципальных учебных заведений.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Алекс АНДРЕЕВА