У мемориала «Разорванное кольцо» отметили 82-ю годовщину со дня открытия Дороги жизни

Ленинградская область почтила память погибших героев Великой Отечественной войны на межрегиональной встрече, посвященной 82-й годовщине со дня открытия Дороги жизни по льду Ладожского озера. В среду, 22 ноября, у мемориала «Разорванное кольцо» прошла памятная акция, участниками которой стали представители ветеранских организаций и молодёжных патриотических объединений, руководители регионального правительства и Всеволожского района, учащаяся молодёжь, духовенство.

Короткое отступление – иногда я жалею, что не работаю на телевидении.

Как, какими словами описать печальный и в то же время величественный звон колоколов, пронзивших в тот день нависшее над Ладогой низкое ноябрьское небо? Какие строки могут отразить невероятный накал эмоций, вызванный исполнением песни «Встанем», лица, озаренные гордостью за свою страну, когда после Гимна России грянул фейерверк в цветах нашего триколора? Как передать вот это ощущение горького комка в горле, видя, как люди, глотая невыплаканные слезы, вспоминают о сотнях тысяч невинных жертв в объявленную минуту молчания…

Но оставим лирику. Сухой строкой официальной хроники сообщаем следующее – с приветственным словом к участникам акции обратилась вице-губернатор ЛО по внутренней политике Анна Данилюк. Она напомнила всем о важности сохранения исторической памяти в сегодняшнее непростое время, о преемственности поколений и традиций, о долге каждого перед павшими героями.

«История Дороги жизни наполнена для нас особым смыслом. Мы помним о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда, о героизме людей, их мужестве, боли и страданиях, об их исключительной самоотверженности, – сказала Анна Данилюк. – В тяжелейших условиях сотни бойцов и мирных жителей ради своей Родины, своего народа сопровождали «полуторки» с продовольствием и боеприпасами, вывозили обессилевших детей, женщин, стариков из осажденного Ленинграда. Мы склоняем головы в знак скорби о каждом, отдавшем жизнь во имя свободы Ленинграда, во имя нашей Родины. Вечная память погибшим в годы блокады и вечная слава нашим героям».

Поминальную молитву об упокоении душ павших воинов и погибших от голода, бомбежек и ран ленинградцев прочёл настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья, священник Олег Патрикеев.

Запланированным сюрпризом от организаторов акции стало выступление священнослужителя Русской православной церкви, насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонаха Фотия – победителя шоу «Голос». Восторженное «ах!» прокатилось по ветеранским рядам, когда под сводом «Разорванного кольца» возникла стройная фигура в черной рясе. Исполненные отцом Фотием музыкальные композиции, в том числе всеми любимые «Журавли», нашли горячий отклик в сердцах, ведь каждый из нас является частью народа, объединённого общей судьбой.

Патриотическая акция, или, скорее, митинг-концерт, завершилась духоподъемной песней «Эх, Ладога», сложенной в декабре 1942 года в войсках Ленинградского фронта. Автором первоначального текста считается капитан Петр Богданов, мелодию сочинили старшина Краубнер и сержант Шенберг. К слову, наши ветераны считают «Ладогу» неофициальным гимном Всеволожского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Алекса АНДРЕЕВА