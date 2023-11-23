Совет депутатов Всеволожска обсудил вопрос принятия устава города

На очередном заседании совета депутатов г. Всеволожска 21 ноября народным избранникам предстояло обсудить важный вопрос «О принятии Устава Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Несмотря на то что депутаты уже обсудили Устав г. Всеволожска в профильных комиссиях, при итоговом голосовании количество воздержавшихся не позволило принять его как «за основу», так и «в целом». Ввиду важности для жизни города этого краеугольного документа депутаты решили, что для его детального изучения требуется больше времени.

Что касается остальных заявленных в повестке дня вопросов, были утверждены Правила размещения и обеспечения сохранности памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории города (докладчик заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько), внесены изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города (докладчик начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Елена Веселова).

Был установлен размер ежемесячных компенсационных выплат депутатам на 2024 год, контрольно-счётному органу района переданы отдельные полномочия контрольно-счётного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Кроме этого, депутаты определились с количеством Почётных дипломов Совета депутатов, Почётных грамот Главы города.

Не обошлось и без приятной церемонии награждения. Не забыли и наших коллег-журналистов. В честь десятилетия газеты «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь» за профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Почётной грамотой Главы г. Всеволожска были награждены: Анна Кверель (главный редактор), Ирина Николина, Екатерина Курашова, Анастасия Максимова, Анастасия Ражева и Алла Вейс.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО