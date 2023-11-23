Ленобласть выбрала концепцию модернизации Дороги жизни

Жюри подвело итоги конкурса концепций развития мемориального комплекса Дороги жизни: победителем признана команда студентов Горного университета. Архитекторы сосредоточили внимание на благоустройстве и модернизации уже существующих мемориалов и точек притяжения, а также на брендинге элементов транспортной и туристической инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, модернизация Дороги жизни – проект, который сообща продвигают ленинградцы. С инициативой изначально выступили активные жители Всеволожского района. Проект поддержал президент России Владимир Путин. Затем родилась идея подключить к проектированию студентов архитектурных вузов страны.

Итоги конкурса подвели в символичную дату – 22 ноября, в 82-ю годовщину со дня открытия ледовой трассы Дорога жизни.

– Все участники крайне ответственно подошли к продвижению общественного проекта. И теперь мы на шаг ближе к обновлению мемориального комплекса. Надеюсь, что эта работа пройдет под таким же пристальным вниманием общественников Ленинградской области, как проходил и сам конкурс. И в итоге мы получим современный, отвечающий всем требованиям эпохи мемориальный комплекс, который будет служить важнейшему делу ― делу сохранения исторической памяти, — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всего в конкурсе приняли участие 10 вузов России. В числе финалистов оказались творческие коллективы из СПБГАСУ, Горного университета и МАРХИ.

По материалам пресс-службы областного правительства