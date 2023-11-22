Стартовал прием заявок на VII открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»
Конкурс «Россия, устремленная в будущее» – это открытый конкурс студенческих проектов среди обучающихся Северо-Западного федерального округа, который проводится ежегодно с 2017 года Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.
Региональный этап Конкурса в Ленинградской области проходит на площадке ЛГУ им. А.С. Пушкина.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— лучшая литературная работа (эссе);
— лучшая изобразительная работа (фото, плакат);
— лучшая видеоработа.
Срок подачи конкурсных проектов – до 24 декабря 2023 г.
Ознакомиться с положением можно по ссылке. Форма для подачи проектов на конкурс https://forms.gle/wgitXp6cDQv1nCnBA
Проекты, представленные на конкурс, должны затрагивать одну из следующих тем в аспекте празднования 300-летия Российской академии наук и проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника:
– история, настоящее и будущее страны, региона, города;
– история Российской академии наук, научных достижений, знаменитых российских ученых;
– популяризация профессии и звания педагога и наставника;
– социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе – в молодежной среде;
– развитие науки, техники и технологии;
– здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни;
– развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;
– иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.
Победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации участвуют в окружном этапе с 15.01.2024 по 09.02.2024 года в Санкт-Петербургском государственном университете.