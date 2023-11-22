Стартовал прием заявок на VII открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»

Конкурс «Россия, устремленная в будущее» – это открытый конкурс студенческих проектов среди обучающихся Северо-Западного федерального округа, который проводится ежегодно с 2017 года Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

Региональный этап Конкурса в Ленинградской области проходит на площадке ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— лучшая литературная работа (эссе);

— лучшая изобразительная работа (фото, плакат);

— лучшая видеоработа.

Срок подачи конкурсных проектов – до 24 декабря 2023 г.

Ознакомиться с положением можно по ссылке. Форма для подачи проектов на конкурс https://forms.gle/wgitXp6cDQv1nCnBA

Проекты, представленные на конкурс, должны затрагивать одну из следующих тем в аспекте празднования 300-летия Российской академии наук и проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника:

– история, настоящее и будущее страны, региона, города;

– история Российской академии наук, научных достижений, знаменитых российских ученых;

– популяризация профессии и звания педагога и наставника;

– социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе – в молодежной среде;

– развитие науки, техники и технологии;

– здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни;

– развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;

– иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.

Победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации участвуют в окружном этапе с 15.01.2024 по 09.02.2024 года в Санкт-Петербургском государственном университете.