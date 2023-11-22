В Энколово прошли соревнования на Призы администрации Всеволожского района по конкуру

18 – 19 ноября в КСК «Дерби» проходили традиционные старты на Кубок Всеволожского района и соревнования на Призы администрации Всеволожского района по конкуру. Около сотни сильнейших всадников из конно-спортивных клубов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в течение двух дней выходили на боевое поле.

Всадники от новичков, стартовавших на маршрутах с высотой препятствий 50 – 65 см, до уже именитых и известных, таких как мастер спорта РФ Анна Громзина-младшая демонстрировали подготовленность лошадей к маршрутам и собственную спортивную форму. Как обычно, самым зрелищным и волнительным оказался второй день соревнований. Здесь за призы боролись наиболее опытные спортивные пары, а высота препятствий на маршрутах превышала отметку 100 см. За два соревновательных дня было разыграно более 20 комплектов наград для различного уровня спортсменов. Победители и призеры получили в награду кубки, медали, грамоты и ценные подарки, а четвероногие спортсмены традиционные розетки.

Александр СОРОКИН

Фото КСК «Дерби»