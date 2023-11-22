В Мурино провели тренировку для отработки оперативного устранения аварий на теплосетях

Во Всеволожском районе прошли очередные учения для сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Проведение подобных практических занятий на объектах теплоснабжения позволяет закрепить навыки взаимодействия оперативного персонала теплосетевых компаний со специальными подразделениями ведомств и служб экстренного реагирования.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион тщательно подготовился к отопительному сезону. На случай аварийных ситуаций сформированы запасы топлива, чтобы люди не остались без тепла во время морозов. Также в области работает оперативный штаб по отопительному сезону. Специалисты мониторят работу теплоснабжающей инфраструктуры, обрабатывают обращения жителей и организуют практические занятия среди сотрудников.

Так, 21 ноября в Мурино АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провело противоаварийную тренировку, на которой отрабатывались совместные действия энергетиков, МЧС, полиции, ГИБДД и сотрудников коммунальных структур Всеволожского района в случае возникновения аварии на тепловых сетях. В ходе учений теплоэнергетики задействовали уникальный гусеничный вездеход-амфибию ВИКИНГ, предназначенный для передвижения по зонам разлива горячей воды при ликвидации дефектов на магистралях. Тренировка стала проверкой готовности специалистов к оперативной ликвидации последствий нештатных ситуаций на трубопроводах