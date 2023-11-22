Всеволожская школа № 4 отметила тридцатилетие

Радостно и шумно отпраздновала тридцатилетний юбилей Всеволожская школа № 4. На празднике, посвящённом этой дате, звучали поздравления, а педагогам вручали заслуженные награды.

Еще задолго до мероприятия в стенах школы царило оживление – репетировались концертные и танцевальные номера, готовились к выступлению ведущие. Украшенный разноцветными шарами актовый зал выглядел очень нарядно. На праздник пришли и те выпускники, кто когда-то здесь сидел за партами, постигая азы школьной премудрости, а теперь добились больших успехов во взрослой жизни. С волнением ждали встречи педагоги – ветераны, которых принято называть золотым фондом педагогического сообщества.

– Очень рада нашей встрече! – сердечно сказала бывший завуч Ольга Николаевна Потапова. – Я проработала в этой школе двадцать лет. Да, работа учителя – каторжный труд, но видеть успехи учеников – огромное счастье. Рада, что школа сохранила и приумножает заложенные ранее традиции.

– Когда приходишь на такую работу, хочется привнести что-то свое, сделать школу непохожей на другие, лучшей, – говорит директор школы Валерий Геннадьевич Первутинский, который возглавил учебное заведение десять лет назад. – Добиться результата можно благодаря хорошему педагогическому коллективу. Только совместная работа руководства и коллектива может объединить учебное заведение, местное сообщество, родителей, государственные учреждения для решения наиважнейшей задачи – обучения и воспитания подрастающего поколения.

…Да, учителям в этой школе есть чем гордиться. За прошедшие годы учебное заведение выпустило много талантливых учеников, которые живут в разных уголках нашей страны. Кто-то занялся бизнесом, кто-то нашел себя в литературе и искусстве. Некоторые посвятили себя научной деятельности.

– Коллектив школы состоит из настоящих профессионалов, с которыми не страшно идти даже в бой, – продолжает Валерий Геннадьевич. – Так что благодаря звездной «сборной» нам удается быть на высоте. Не без гордости могу сказать, что все педагоги в школе – профессионалы своего дела. Успехи учеников – это их работа и жизнь. Перечислять, что сделано и делается, можно очень долго. Но главное здесь все-таки – это настрой, рабочий ритм и желание педагогов сеять разумное, доброе и вечное. Как бы старо ни звучало, но на этом строится мир, кирпичики которого закладываются у нас. …

Отметим, что четвертая школа г.Всеволожска распахнула свои двери в 1993 году. С 1993 по 1998 год школу возглавляла Валентина Иванова Боричевская (Фоменко). С 1998 по 2013 год школой руководила заслуженный учитель РФ Лидия Михайловна Дубцова.

За время работы школы пройден большой путь, выучены и выпущены во взрослую жизнь тысячи детей. Не так давно школа получила новое здание, замечательный филиал на улице Шишканя, дом 2.

Стремление к постоянному росту и умение быть первыми – это стиль работы коллектива МОУ «СОШ № 4» Всеволожска. Годы неумолимо отсчитывают время, но школа все равно будет оставаться молодой. У школьного духа нет возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото МОУ СОШ №4