Во Всеволожском районе проходят курсы оказания первой медицинской помощи

В небольшой комнате с огромными окнами, выходящими на Дорогу жизни, в два ряда стоят стулья и пара диванов. Через несколько минут места в помещении займут женщины – первый поток желающих освоить курсы по оказанию медицинской помощи. Все они готовы быть рядом с теми, кому очень нужна помощь, в том числе помогать раненым участникам Специальной военной операции.

– Через два месяца после обучения по специально разработанной ускоренной программе вы станете младшими медицинскими сестрами, – с этих вступительных слов врача и преподавателя Анны Суранович стартовал уникальный проект «Сёстры милосердия» во Всеволожском районе. Реализуется он на средства Гранта Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. – Программа включает в себя теоретические и практические занятия. Все участницы получат необходимые знания и навыки для работы с людьми, нуждающимися в помощи. Практические занятия будут проходить в медицинских учреждениях Всеволожского района.

На курсах рассказывают и показывают на слайдах, как наложить шину, остановить кровотечение, сделать перевязку, провести сердечно-лёгочную реанимацию, с делать искусственное дыхание. В связи со спецоперацией добавили занятия по тактической медицине: как обезболить раненого, вынести его с поля боя, в каком положении с ним ползти. Слушателей знакомят с содержанием армейской аптечки и учат применять медпрепараты.

– В конце обучения участники сдают теоретический и практический экзамены и получают сертификат государственного образца, который даёт им право работать в качестве младшего медицинского персонала, – рассказывает депутат города Всеволожска Полина Попова. Она – одна из инициаторов данного проекта. – После этого женщины смогут устроиться в любую местную больницу и без проблем работать санитарками. В обязанности сестёр милосердия входит забота о пациенте и профилактика осложнений.

– Каких-то требований к наличию медицинского опыта, возрасту или основной профессии к курсанткам не предъявлялось, – информирует председатель АНО «Центр женских инициатив Женсовет Всеволожского района» Маргарита Кузнецова. – Кстати, у всех будущих сестёр милосердия мотивация схожа. «Мы не могли оставаться в стороне», – говорят они. Все курсантки с начала Специальной военной операции оказывали поддержку ребятам, передавали гуманитарную помощь. Для многих 21 сентября, когда было объявлено о начале частичной мобилизации, стало поворотным моментом. Именно в этот день нахлынули сильные эмоции. Сразу стало понятно, что нужно что-то делать. Появилась очень сильная внутренняя потребность помогать нашим раненым, которые страдают физически и духовно.

Некоторые участницы курсов знакомы с темой благотворительности на практике уже не первый год. Среди них – Ольга Смелова, швея и бухгалтер-экономист по профессии, долгие годы занимавшаяся бизнесом. Но настал момент, когда поняла: – это не её призвание. На обучение пришла по зову сердца – не может смотреть со стороны на чужую боль.

– Мне лично в такое время сложно оставаться в стороне и просто слушать новости, – говорит женщина. – Специальная военная операция стала для меня серьезным испытанием духа. Первая мысль была: как помочь нашим бойцам и раненым солдатам? Сразу решила, что буду собирать и фасовать продукты, одежду, обувь, средства гигиены и отправлять это нуждающимся в ДНР и ЛНР. Когда узнала о курсах «Сёстры милосердия», поняла, что необходимо освоить и эту непростую «науку». Как ухаживать за больными, мы увидели на практическом занятии во Всеволожской клинической межрайонной больнице. После того как получу соответствующий диплом, смогу оказывать медицинскую помощь: ставить уколы, ухаживать за больными. Считаю, что главное в этой работе терпение и желание творить добро.

Однокурсница Ольги Смеловой – Анжелика Кульбина – готова применить полученные знания на практике, в госпитале. Конечно, если такая возможность представится. Она считает себя счастливой женщиной, у которой своё любимое дело. С первых дней частичной мобилизации Анжелика Игоревна вместе с председателем Женсовета Всеволожского района Марианной Шевченко старалась поддержать ребят. Сначала было сложно, но постепенно, как в бижутерии, из нескольких бусин сложилась цепочка. Мир оказался не без добрых людей, желающих поддержать наших ребят становилось всё больше и больше.

– Знаете, когда началась Специальная военная операция, я поняла, что хочу помочь, причём в первую очередь подумала именно о медицине, – рассказывает Анжелика Игоревна. – Но как это реализовать – не знала, ведь у меня нет соответствующего образования. К счастью, курсы 0 это как раз тот случай, когда порыв сердца можно облечь в практическую форму. На практическом занятии профессиональные медицинские специалисты щедро делились своими знаниями. Я так скажу: ничего невозможного нет, было бы желание!

Уход за больными – очень серьёзное дело. Оно требует не только выносливости и терпения, но и умения находить контакт с человеком. Верно говорят: милосердие не от милости, а от сердца….

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото издания «Всеволожск. Городская жизнь»