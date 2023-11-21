Во Всеволожском районе прошел финал областного этапа конкурса «Безопасное колесо»

Более сотни юных инспекторов движения из 15 районов Ленинградской области собрались 16 ноября в п. Разметелево, чтобы принять участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

Конкурс организован Центром «Ладога» и управлением Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Целый год ребята и девчата готовились к этому празднику, проходя отборочные туры сначала в своих клубах и школах, где узнавали, что такое работа в Госавтоинспекции, и постигали Правила дорожного движения.

И теперь им предстоял самый главный экзамен: пройти шесть этапов, или «станций»: «Знатоки правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Первая помощь», «Автогородок» и «Творческий конкурс» на тему: «50 лет Побед ЮИД!».

Судейская бригада, возглавляемая старшим инспектором 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майором полиции Дмитрием Заставским, была укомплектована действующими сотрудниками полиции, отвечающими за организацию безопасного движения на дорогах 47-го региона.

В итоге I место по праву заняла команда Сельцовской средней образовательно школы Волосовского района, II место получила Сельцовская средняя школа Тосненского района, III место – Центр детского творчества из г. Тихвина.

По решению Фонда «Против дорожно-транспортных происшествий» в творческом конкурсе была учреждена специальная номинация, в которой победила команда из Киришского района. Киришские «юидовцы» креативно представили правила дорожного движения в формате сказки, и каждый из них получил от Фонда полезные подарки со светоотражающими элементами и грамоты.

Вручая ценные подарки, специалист по связям с общественностью Екатерина Беккер выступила с презентацией Фонда «Против ДТП», рассказала о его целях и миссии детям и педагогам. В рамках интерактивной игры дети угадывали, какие правила дорожного движения и советы по безопасности зашифрованы в картинках из стикерпака, а затем по QR-коду получали стикеры в подарок.

В рамках мероприятия состоялось совещание с педагогами и представителями ГИБДД «Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Проблемы и пути решения при подготовке команд для участия в конкурсе».

И главное: победители областного конкурса представят регион на Всероссийском этапе, у кого-то появится возможность принять участие в профильных сменах во Всероссийских лагерях по направлению ЮИД, а кто-то в будущем сможет представить Ленинградскую область на соревнованиях по автомногоборью.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА