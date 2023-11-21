Во Всеволожске состоялась презентация книг поискового движения

В минувшую субботу, 18 ноября, в музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова состоялась презентация изданных в рамках поддержки Фонда Президентских грантов сборников художественных рассказов Сергея Мачинского и Александра Орлова: «Души Мясного Бора» и «Забытые герои». Издания приурочены к 35-летию поискового движения в СССР.

Оба автора – легендарные поисковики, за их плечами множество экспедиций, тысячи судеб погибших солдат и офицеров и десятки лет, отданные увековечению их памяти. «Души Мясного Бора» – это рассказы о бойцах 2-й ударной армии не в сводках журналов боевых действий и не в цифрах. Это истории о жизни и смерти, о людях, которые погибли, защищая свою Родину, и о поисковиках, которые не дают этим солдатам погибнуть в нашей памяти.

Вместе с поисковиками со всей страны долгие годы продолжались военно-мемориальные работы в районе Мясного Бора. Цикл экспедиций «Забытые Герои», организованный Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа, проводился 6 лет. Результаты работ и научные выводы были оформлены в одноименную книгу Сергея Мачинского и Татьяны Смирновой. Эта книга – одна из попыток зафиксировать и осмыслить результаты поисковых работ, создать новый исторический источник для дальнейших исследований.

– Огромная заслуга авторов представленных книг в том, что они помогают нам избавиться от всего наносного и несправедливого в описании трагедии 2-й Ударной армии. Для нас, живущих ныне в Ленинградской области, Великая Отечественная война ещё не закончилась, потому что ещё не все погибшие на нашей земле солдаты и офицеры преданы земле с воинскими почестями», – сказал присутствовавший на презентации губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

После презентации в сопровождении директора музея Олега Титберии все совершили экскурсию по музею, сопровождающуюся светозвуковым представлением и рассказом диктора об операции «Искра» по освобождению Ленинграда.

С большим интересом осмотрели также недавно открытую авиационную экспозицию, созданную при поддержке фонда Президентских грантов. В отреставрированном ангаре были представлены самолёты Ил-2, Миг-3, Як 7-б, Як-9, По-2, Fokker, принимавшие участие в битве за Ленинград. Особую значимость экспозиции придаёт тщательно подобранная информация о лётчиках, об их боевом пути, а также история работ по поиску самолётов и их реконструкции.

В мероприятии приняли участие временно исполняющая полномочия главы администрации Всеволожского района Анна Комарницкая, заместитель главы администрации по внутренней политике Сергей Поляков, председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, представители I военно-исторической дивизии им. Пионеров-Героев г. Всеволожска и другие официальные лица.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото пресс-службы администрации ВМР