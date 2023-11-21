Во Всеволожске прошел финал игр «Мы умны 2023»

На этой во Всеволожске в помещении молодежного центра «Альфа» прошли полуфинал и финальные встречи цикла интеллектуальных игр «Мы умны 2023». За выход в финальный этап сражались семь сильнейших школьных команд из общеобразовательных учреждений Всеволожского района. А в финальном поединке встретились четыре сильнейшие из них.

Игры организованы отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района совместно с МАУ «МЦ Альфа».

Ребятам предстояло ответить на целую серию тематических вопросов, продемонстрировать свою эрудицию и способности к логическому мышлению. Но все началось с приветствий. Они были творческими, остроумными, а иногда и музыкальными.

Заключительная «битва умов» развернулась между командами «Спортсмэны» (МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»), «Сушёные вишенки» (МОБУ «Муринская СОШ № 2»), «Фиксики» (МОБУ СОШ «Кудровский ЦО № 1») и «Non Stop» (МОУ «СОШ № 2», г. Всеволожск). Все претенденты показали себя настоящими интеллектуальными бойцами, и членам жюри конкурса трудно было выявить победителя. И все же «умнее» всех оказалась команда «Non Stop» из СОШ № 2» города Всеволожска.

К слову сказать, лавры победителя в интеллектуальной игре «Мы умны» достались им и в прошлом году. Но и остальные участники мероприятия внакладе не остались, получив незабываемые впечатления, яркие эмоции и бесценный жизненный опыт.

Александр СОРОКИН

Фото МПК «Альфа»