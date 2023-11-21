Во Всеволожске «Пробежники» закрыли стартовый сезон

Во Всеволожском районе прошли муниципальные соревнования по конным дистанционным пробегам. Их организатором стал конно-спортивный клуб «Исток» из Янино.

11 ноября погода не была идеальной. Время от времени то моросил, то чуть усиливался осенний дождик. Однако это не помешало любителям конных пробегов на длинные дистанции собраться в КСК «Исток», а после вместе со своими четвероногими партнерами отправиться на трассу, которая пролегает по территории ООПТ «Колтушские высоты». В этот день около десятка всадников из Всеволожского, Ломоносовского, Кировского и Гатчинского районов соревновались на дистанциях 40 км, 80 км и 100 км.

– КСК «Исток» является родоначальником соревнований по длительным конным пробегам в нашем регионе. Мы организовываем их с 2007 года.

Природный рельеф Колтушских высот сочетает в себе холмистые и ровные участки трассы, что позволяет спортсменам качественно подготовить лошадей к нужным дистанциям и показывать высокие результаты на турнирах разного уровня. Хочется отметить, что конники нашего клуба уже много лет входят в состав национальной сборной страны и многократно стартовали на чемпионатах Европы и мира, – рассказала руководитель КСК «Исток», организатор соревнований Ольга Ворожцова.

Закрытие сезона – это, как правило, больше праздник, чем соревнования. Вот и на этот раз спортсмены подвели итоги года. Кто-то добирал квалификации к следующему спортивному сезону, кто-то завершает тренировочно-стартовый год, а кто-то впервые попробовал силы в пробегах и отправил своих лошадей на отдых.

Одними из сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этой дисциплине признаются Марина Михайлова, Грэта Павловская, Александр Ворожцов, Алина Вахитова и другие. За прошедший сезон они становились победителями и призерами различных соревнований, в том числе всероссийского уровня.

– Дистанционные конные пробеги – это, в первую очередь, командный вид спорта. Подготовку лошади к пробегам ведут несколько специалистов, включая грумов. Они обеспечивают лошади физиологическую поддержку и на дистанции в специально отведённых точках, помогая быстрее восстановиться от многочасовой нагрузки. Можно сказать, что конные пробеги – это многолетняя кропотливая работа по подготовке лошади и всадника к их главной дистанции 160 км, – подытожила Ольга Ворожцова.

Александр СОРОКИН

Фото КСК «Исток»