Капитан сборной команды Ленинградской области 80+ по волейболу отметил 95-летие

95 лет – рубеж, достигнуть которого, согласитесь, удаётся далеко не всем. Но быть в этом почтенном возрасте действующим спортсменом, вести активный образ жизни – это уже рекорд. Сертоловчанин Виктор Семёнович Белугин 12 ноября отметил юбилей. Он является старейшим действующим волейболистом России, капитаном сборной команды Ленинградской области 80+ по волейболу.

19 ноября в помещении Сертоловского спортивно-досугового центра «Высота» состоялось чествование юбиляра. В ходе торжественной церемонии, которую открыл глава города Сертолово Сергей Коломыцев, к виновнику торжества с тёплыми словами и добрыми пожеланиями обратились: исполнительный директор федерации волейбола Ленинградской области Олег Морозов, директор волейбольного клуба «Зенит», заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Самсонов, председатель Совета ветеранов Сертолово Марина Егорова, президент федерации волейбола Сертолово Антон Ярыгин, юные волейболистки города Сертолово и их тренер Алла Миронова.

В конце мероприятия все участники исполнили гимн волейболистов, написанный юбиляром на мотив песни из кинофильма «Белое солнце пустыни».

Виктор Семёнович родился в 1928 году в селе Семёновка Россошанского уезда Воронежской области. В годы войны трудился в прифронтовой полосе в колхозе на различных работах. В 1950 году окончил Тамбовское артиллерийско-техническое училище. Служил в Красноярске, Закавказском военном округе, прошёл путь от лейтенанта до полковника-инженера. За освоение новейшей боевой техники награждён орденом Красной Звезды, а также 15-ю медалями, в том числе «За доблестный труд и безупречную службу».

В течение десяти лет Виктор Семёнович возглавлял сертоловскую городскую федерацию волейбола. За активную работу по развитию этого вида спорта среди молодёжи и ветеранов он дважды награждался Почётными грамотами Комитета физической культуры и спорта Ленинградской области и многократно – Грамотами Сертоловской городской администрации.

В 2014-м и последующие годы на розыгрышах Кубка России среди ветеранов он был признан старейшим играющим волейболистом России и лучшим игроком в своей возрастной категории.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»