В Ленобласти начал работать оперативный «снежный» штаб

С первыми снегопадами к работе вернулся «Снежный штаб» Ленинградской области. Специалисты в режиме онлайн обрабатывают обращения жителей региона по уборке снега, а затем передают информацию местным администрациям и дорожным службам для устранения проблемных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба штаба, к борьбе с непогодой подготовлены почти 3,4 тысячи человек и более 1,2 тысячи единиц техники. Сообщить о сложной ситуации на дорогах можно непосредственно в паблик «Снежный штаб – 47» соцсети «ВКонтакте». За обстановкой на региональных дорогах следит «Ленавтодор»: с представителями ведомства можно связаться по телефону горячей линии 8 (812) 660-46-47.

Также во Всеволожском районе работает местная дежурная служба, с которой можно связаться по телефонам: 8 (813-70) 43-375, 31-946.

Специалисты напоминают о важности своевременной замены резины и соблюдения скоростного режима. Во время перепадов температур высока вероятность образования на дорогах наледи, а сильный снегопад значительно снижает видимость. Будьте внимательны на дорогах!