Во Всеволожском районе в 2024 году будет благоустроено 15 общественных пространств

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году в Ленинградской области планируется благоустройство 116 скверов, парков, набережных, бульваров, площадей. Строительный комитет региона опубликовал утвержденный список территорий, которые преобразятся в следующем году.

В планах на будущий год в том числе и благоустройство 15 общественных пространств Всеволожского района.

В Агалатовском поселении продолжат облагораживать Парк Авиаторов, в 2024 году стартуют работы в рамках 4 этапа.

Во Всеволожске будет благоустроена территория у ФОК (ограниченная улицами Межевая и Пироговская).

В Бугровском поселении появится парк «Порошки». Новое общественное пространство появится в деревне Порошки напротив 23 дома по Ленинградскому шоссе.

В Дубровском поселении стартует благоустройство парковой зоны с памятником «Героям Метростроя».

В Заневском поселении начнут создавать парк «Тихое место» (в гп Янино-1) и продолжат благоустройство парка «Косая гора» (г. Кудрово).

В Кузьмоловском поселении планируется благоустройство общественной территории вдоль домов 24, 26 по ул. Железнодорожная (гп Кузьмоловский).

В Куйвозовском поселении появится сквер «Лесное» в одноименном поселке.

В Морозовском поселении преобразится территория общественного пляжа в д. Кошкино.

В Муринском поселении будет благоустроен Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара).

В Новодевяткинском поселении начнут работать над парком «Охтинская долина».

В Рахьинском поселении преобразится общественная территория за зданием магазина «Пятерочка» (г.п. Рахья, ул. Станционная).

В Романовском поселении стартует благоустройство общественной территории поселка Романовка в районе МКД 13, 17, 19.

В Свердловском поселении обновят территорию между домами 38-40 (посёлок им. Свердлова, 1-й микрорайон).

В Юкковском поселении благоустроят спортивную площадку «Мечта» (дер. Юкки, территория вдоль ул. Черничная).