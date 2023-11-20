Во Всеволожском районе в 2024 году будет благоустроено 15 общественных пространств
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году в Ленинградской области планируется благоустройство 116 скверов, парков, набережных, бульваров, площадей. Строительный комитет региона опубликовал утвержденный список территорий, которые преобразятся в следующем году.
В планах на будущий год в том числе и благоустройство 15 общественных пространств Всеволожского района.
В Агалатовском поселении продолжат облагораживать Парк Авиаторов, в 2024 году стартуют работы в рамках 4 этапа.
Во Всеволожске будет благоустроена территория у ФОК (ограниченная улицами Межевая и Пироговская).
В Бугровском поселении появится парк «Порошки». Новое общественное пространство появится в деревне Порошки напротив 23 дома по Ленинградскому шоссе.
В Дубровском поселении стартует благоустройство парковой зоны с памятником «Героям Метростроя».
В Заневском поселении начнут создавать парк «Тихое место» (в гп Янино-1) и продолжат благоустройство парка «Косая гора» (г. Кудрово).
В Кузьмоловском поселении планируется благоустройство общественной территории вдоль домов 24, 26 по ул. Железнодорожная (гп Кузьмоловский).
В Куйвозовском поселении появится сквер «Лесное» в одноименном поселке.
В Морозовском поселении преобразится территория общественного пляжа в д. Кошкино.
В Муринском поселении будет благоустроен Воронцовский бульвар (от ул. Графской до Петровского бульвара).
В Новодевяткинском поселении начнут работать над парком «Охтинская долина».
В Рахьинском поселении преобразится общественная территория за зданием магазина «Пятерочка» (г.п. Рахья, ул. Станционная).
В Романовском поселении стартует благоустройство общественной территории поселка Романовка в районе МКД 13, 17, 19.
В Свердловском поселении обновят территорию между домами 38-40 (посёлок им. Свердлова, 1-й микрорайон).
В Юкковском поселении благоустроят спортивную площадку «Мечта» (дер. Юкки, территория вдоль ул. Черничная).